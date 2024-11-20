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▲鈴木一朗有什麼好挑剔的嗎？他在全世界公認最好的兩個職棒聯盟總共敲出4367支安打，在這顆星球上沒有人比他多。（圖／取自MLBFox Sports)

▲Billy Wagner最讓人念念不忘的是，他在39歲這一年（2010年），仍在勇士隊拿下37次救援成功，而且防禦率、每局被上壘率分別只有1.43、0.87，並在69.1局中投出104次三振。（圖／美聯社／達志影像）

▲Juan Soto爭奪戰正如火如荼地上演中，但短時間內肯定是「未完待續」，恐怕得在一個月左右才能見分曉。（圖／美聯社／達志影像）

2025年美國棒球名人堂候選名單公布，28人名單中，最大的話題自然是首度候選的鈴木一朗有沒有機會在明年1月公布入選名單時，獲得百分之百的選票？另外就是，現代棒球壓制力最強的左投手Billy Wagner能否在最後一次機會中卡關成功？球員市場超級大咖Juan Soto的爭奪戰正處白熱化，但推測可能還要近1個月才有可能公布新東家。在美國棒球作家協會（Baseball Writers’ Association of America，BBWAA）票選名人堂成員的90年歷史中，至今仍只有救援王Mariano Rivera一人是獲得全票通過的。2020年，當所有人都以為偉大的洋基隊長Derek Jeter會獲此殊榮，最終竟還是跑掉1票，2016年偉大的Ken Griffey Jr.被認為所有人都會在選票中勾他，卻還是少了3票。因此當去年冬天，保有大聯盟史上非美國籍選手最多安打紀錄的Adrian Beltré出現在候選名單時，即便每個人都覺得他夠格，但已經沒有任何媒體敢討論他是否能拿到所有選票，結果跑掉多達19票仍是出乎意料之外，即便他還是順利在首度候選就入選。鈴木一朗有什麼好挑剔的嗎？他在全世界公認最好的兩個職棒聯盟總共敲出4367支安打，在這顆星球上沒有人比他多，其中在大聯盟敲出3089安，都出現在他27歲以後，然後連續10季敲出200支安打並獲選金手套獎不但空前，恐怕也會是絕後的紀錄，除了他之外，最多就是做到連5年而已。一朗獨一無二的還有他在同一年獲得年度新人王與MVP，這是大聯盟歷史上沒有過的，當然還有最可怕的單季262支安打紀錄。根據Baseball Reference的統計，鈴木一朗在三項進階數據打擊得分（Batting Runs）、守備得分（Fielding Runs）和跑壘得分（Baserunning Runs）分別高於平均值84、121和62。在歷史上，這三個數據分別高於平均值80、110和50的，除了一朗之外，也只有已故名人堂球星Willie Mays。那麼，有什麼理由不投給鈴木一朗嗎？從歷史軌跡來看，這種事的發生還真的可能沒理由，人品和球技俱佳的Ken Griffey Jr.據說是因為得罪過紐約媒體，這還有跡可尋，完美的Jeter被跑一票就讓人覺得不可思議，跑票者後來辯稱不知道Jeter在名單中，但這說法實在是沒有說服力…最重要的是，在那麼多BBWAA的投票成員中，總有人會覺得「你雖然夠資格進入名人堂，但我不見得在第一年就投給你，反正你有10次機會」，於是像這幾年「老爹」David Ortiz、Adrian Beltré這種篤定會在第一年就入選的，就會少掉一些票。《The Athletic》作家Jayson Stark換個角度來提出論點，如果票選項目是「鈴木一朗是否該全票當選進入名人堂？」，Stark說：「如果答案是否定的，那就不只尷尬，還會鬧出國際大笑話了。」很難想像，大聯盟史上壓制力最可怕的終結者，甚至可以稱之為史上最強左投之一的Billy Wagner，會面臨進入名人堂侯選名單中的第10年還在名單上、有著被淘汰的危機。Wagner最讓人念念不忘的是，他在39歲這一年（2010年），仍在勇士隊拿下37次救援成功，而且防禦率、每局被上壘率分別只有1.43、0.87，並在69.1局中投出104次三振，但球季結束，儘管體能狀況仍維持得不錯，卻急流勇退，在未滿40歲之下宣布退休。Billy Wagner沒有任何先發紀錄，生涯853場出賽都是後援，局數903，投出1196次三振，戰績47勝40敗，拿下422次救援成功，防禦率2.31，每局被上壘率剛好是1。在現代棒球（1900年以後），所有生涯投900局以上的投手中，他的防禦率、每局被上壘率、三振率、對手打擊率與對手OPS（上壘率+長打率）都排名第一。但要不要猜猜Wagner在2016年第一次進入名人堂候選名單時，拿到多少票？答案是46張票，得票率僅10.5%，距離入選門檻的75%非常遠，反而很接近直接被淘汰的5%以下。Wagner的票數之後逐年增加，近3年分別得到201、265、284張票，今年初得票率已達73.8%，只差5票就入選。Billy Wagner真的這麼「顧人怨」嗎？最常拿來被說嘴的理由是，他在季後賽的防禦率高達10.03。但無論如何，這最後的機會，一般認為他會過關，畢竟去年離入選已經很接近了。其他26位候選人中，還有誰會在這一次入選？生涯251勝、投出3093次三振，2009年轉戰洋基就幫球隊奪得世界大賽冠軍的「沙胖」CC Sabathia，與鈴木一朗同樣是第一次進入侯選名單，有機會第一年就達到75%，畢竟他是活球年代（1920年以後）第3位生涯達到250勝和3000K的左投。另外值得一提的是Andruw Jones、Carlos Beltran，去年他們分別獲得61.6%、57.1%的得票比例，今年的候選年分別是第8、第3年，以趨勢來看，Beltran即使曾涉入2017年休士頓太空人「偷暗號」事件奪冠的風波，但未來應該還是會入選，Andruw Jones可能有點危機。Juan Soto爭奪戰正如火如荼地上演中，但短時間內肯定是「未完待續」，恐怕得在一個月左右才能見分曉。Soto的態度很明顯，新東家必須要有強大競爭力，這或許還比金額多寡來得關鍵，如果兩支球隊提出的合約數字不會差太多，他還是有可能因為滿意其他條件而選擇錢出得比較少的一方。對這些頂級球星來說，榮耀往往會放得更前面，去年的大谷翔平就是如此，他與道奇簽的合約金額很大，但未來幾年內拿到的金額實在不多，大谷是在評價道奇團隊戰力、農場系統之後，才檢視出目前的競爭力與未來發展潛力，最終再考量洛杉磯的生活環境適合自己，才會做出決定。Soto也是如此，雖然他仍渴望大約，可能的話，甚至希望能超越大谷的7億美元，但在意的還是對方的態度，道奇與洋基這兩支打進世界大賽的球隊固然吸引他，但大都會、紅襪的舉動多少還是有打動他。比如說，紅襪找了拉美棒球圈最舉足輕重的「老爹」David Ortiz領軍，總教練Alex Cora、球團主席Tom Werner、執行長Sam Kennedy與棒球事務部總管Craig Breslow等組成大陣仗的遊說團，直接與Soto會談，並告訴他，紅襪隊多麼希望能將他塑造成一位像「老爹」這般有影響力的人物。自從John Henry在2002年接手經營權後，紅襪團隊總是用這類的方式爭取想要的大咖球星，效果一直很不錯。因此就算經紀人Scott Boras不見得有多大興趣，但Soto本人還是會好好想想。不過近期與Soto在傳聞上有最多連結的，卻是超級有錢人Steve Cohen的紐約大都會，畢竟從Cohen這幾年的作法來看，他有那種「不計成本」、「不在乎豪華稅」的傾向，不只如此，大都會在今年繳出89勝73敗不錯的成績之後，休賽季結算一下，可以清出大約1、2億美元的薪資預算，對於捕捉自由球員市場大咖有蠻大的操作空間。Cohen貴為大老闆，對於大都會的補強行動卻經常是親力親為，雖然去年親自赴日本拜訪山本由伸，仍無法爭取加盟，但不可否認的，他的個性與態度對球員有一定吸引力。關於Soto的消息可以說是謠言滿天飛，日前甚至傳出洋基與藍鳥已經出局，大致上只剩紅襪與大都會，但在這個時間點，絕對不可能是事實，至少，洋基還在動，這次稍微低調的道奇隊在檯面下的動作也不少。今年的大聯盟冬季會議將於12月8~12日之間在德州達拉斯舉行，Soto爭奪戰推測會在這段時間出現重大發展，有機會在會議期間或之後不久就讓這份超級大約亮相，目前傳聞中有著最大具體數字是大都會的6.6億美元，但也有說法是超過7億美元，一般認為年數會在12-14年之間。