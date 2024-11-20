2025年美國棒球名人堂候選名單公布，28人名單中，最大的話題自然是首度候選的鈴木一朗有沒有機會在明年1月公布入選名單時，獲得百分之百的選票？另外就是，現代棒球壓制力最強的左投手Billy Wagner能否在最後一次機會中卡關成功？球員市場超級大咖Juan Soto的爭奪戰正處白熱化，但推測可能還要近1個月才有可能公布新東家。

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鈴木一朗將在明年1月入選美國棒球名人堂　挑戰100%得票率

在美國棒球作家協會（Baseball Writers’ Association of America，BBWAA）票選名人堂成員的90年歷史中，至今仍只有救援王Mariano Rivera一人是獲得全票通過的。2020年，當所有人都以為偉大的洋基隊長Derek Jeter會獲此殊榮，最終竟還是跑掉1票，2016年偉大的Ken Griffey Jr.被認為所有人都會在選票中勾他，卻還是少了3票。

因此當去年冬天，保有大聯盟史上非美國籍選手最多安打紀錄的Adrian Beltré出現在候選名單時，即便每個人都覺得他夠格，但已經沒有任何媒體敢討論他是否能拿到所有選票，結果跑掉多達19票仍是出乎意料之外，即便他還是順利在首度候選就入選。

鈴木一朗有什麼好挑剔的嗎？他在全世界公認最好的兩個職棒聯盟總共敲出4367支安打，在這顆星球上沒有人比他多，其中在大聯盟敲出3089安，都出現在他27歲以後，然後連續10季敲出200支安打並獲選金手套獎不但空前，恐怕也會是絕後的紀錄，除了他之外，最多就是做到連5年而已。

一朗獨一無二的還有他在同一年獲得年度新人王與MVP，這是大聯盟歷史上沒有過的，當然還有最可怕的單季262支安打紀錄。

根據Baseball Reference的統計，鈴木一朗在三項進階數據打擊得分（Batting Runs）、守備得分（Fielding Runs）和跑壘得分（Baserunning Runs）分別高於平均值84、121和62。在歷史上，這三個數據分別高於平均值80、110和50的，除了一朗之外，也只有已故名人堂球星Willie Mays。

那麼，有什麼理由不投給鈴木一朗嗎？從歷史軌跡來看，這種事的發生還真的可能沒理由，人品和球技俱佳的Ken Griffey Jr.據說是因為得罪過紐約媒體，這還有跡可尋，完美的Jeter被跑一票就讓人覺得不可思議，跑票者後來辯稱不知道Jeter在名單中，但這說法實在是沒有說服力…

最重要的是，在那麼多BBWAA的投票成員中，總有人會覺得「你雖然夠資格進入名人堂，但我不見得在第一年就投給你，反正你有10次機會」，於是像這幾年「老爹」David Ortiz、Adrian Beltré這種篤定會在第一年就入選的，就會少掉一些票。

《The Athletic》作家Jayson Stark換個角度來提出論點，如果票選項目是「鈴木一朗是否該全票當選進入名人堂？」，Stark說：「如果答案是否定的，那就不只尷尬，還會鬧出國際大笑話了。」

▲西雅圖水手隊特助兼教練鈴木一朗於直播中分享童年時不愛吃的食物，坦言至今仍難以接受秋刀魚內臟與紫蘇葉等味道強烈的食材。（圖／取自MLBFox Sports)
▲鈴木一朗有什麼好挑剔的嗎？他在全世界公認最好的兩個職棒聯盟總共敲出4367支安打，在這顆星球上沒有人比他多。（圖／取自MLBFox Sports)
史上最強左投之一　Billy Wagner最後一次進名人堂的機會

很難想像，大聯盟史上壓制力最可怕的終結者，甚至可以稱之為史上最強左投之一的Billy Wagner，會面臨進入名人堂侯選名單中的第10年還在名單上、有著被淘汰的危機。

Wagner最讓人念念不忘的是，他在39歲這一年（2010年），仍在勇士隊拿下37次救援成功，而且防禦率、每局被上壘率分別只有1.43、0.87，並在69.1局中投出104次三振，但球季結束，儘管體能狀況仍維持得不錯，卻急流勇退，在未滿40歲之下宣布退休。

Billy Wagner沒有任何先發紀錄，生涯853場出賽都是後援，局數903，投出1196次三振，戰績47勝40敗，拿下422次救援成功，防禦率2.31，每局被上壘率剛好是1。在現代棒球（1900年以後），所有生涯投900局以上的投手中，他的防禦率、每局被上壘率、三振率、對手打擊率與對手OPS（上壘率+長打率）都排名第一。

但要不要猜猜Wagner在2016年第一次進入名人堂候選名單時，拿到多少票？答案是46張票，得票率僅10.5%，距離入選門檻的75%非常遠，反而很接近直接被淘汰的5%以下。Wagner的票數之後逐年增加，近3年分別得到201、265、284張票，今年初得票率已達73.8%，只差5票就入選。

Billy Wagner真的這麼「顧人怨」嗎？最常拿來被說嘴的理由是，他在季後賽的防禦率高達10.03。但無論如何，這最後的機會，一般認為他會過關，畢竟去年離入選已經很接近了。

其他26位候選人中，還有誰會在這一次入選？生涯251勝、投出3093次三振，2009年轉戰洋基就幫球隊奪得世界大賽冠軍的「沙胖」CC Sabathia，與鈴木一朗同樣是第一次進入侯選名單，有機會第一年就達到75%，畢竟他是活球年代（1920年以後）第3位生涯達到250勝和3000K的左投。

另外值得一提的是Andruw Jones、Carlos Beltran，去年他們分別獲得61.6%、57.1%的得票比例，今年的候選年分別是第8、第3年，以趨勢來看，Beltran即使曾涉入2017年休士頓太空人「偷暗號」事件奪冠的風波，但未來應該還是會入選，Andruw Jones可能有點危機。

▲Billy Wagner。（圖／美聯社／達志影像）
▲Billy Wagner最讓人念念不忘的是，他在39歲這一年（2010年），仍在勇士隊拿下37次救援成功，而且防禦率、每局被上壘率分別只有1.43、0.87，並在69.1局中投出104次三振。（圖／美聯社／達志影像）
爭搶Soto紅襪誠意滿滿、大都會錢很多　洋基、道奇也還在努力

Juan Soto爭奪戰正如火如荼地上演中，但短時間內肯定是「未完待續」，恐怕得在一個月左右才能見分曉。

Soto的態度很明顯，新東家必須要有強大競爭力，這或許還比金額多寡來得關鍵，如果兩支球隊提出的合約數字不會差太多，他還是有可能因為滿意其他條件而選擇錢出得比較少的一方。

對這些頂級球星來說，榮耀往往會放得更前面，去年的大谷翔平就是如此，他與道奇簽的合約金額很大，但未來幾年內拿到的金額實在不多，大谷是在評價道奇團隊戰力、農場系統之後，才檢視出目前的競爭力與未來發展潛力，最終再考量洛杉磯的生活環境適合自己，才會做出決定。

Soto也是如此，雖然他仍渴望大約，可能的話，甚至希望能超越大谷的7億美元，但在意的還是對方的態度，道奇與洋基這兩支打進世界大賽的球隊固然吸引他，但大都會、紅襪的舉動多少還是有打動他。

比如說，紅襪找了拉美棒球圈最舉足輕重的「老爹」David Ortiz領軍，總教練Alex Cora、球團主席Tom Werner、執行長Sam Kennedy與棒球事務部總管Craig Breslow等組成大陣仗的遊說團，直接與Soto會談，並告訴他，紅襪隊多麼希望能將他塑造成一位像「老爹」這般有影響力的人物。

自從John Henry在2002年接手經營權後，紅襪團隊總是用這類的方式爭取想要的大咖球星，效果一直很不錯。因此就算經紀人Scott Boras不見得有多大興趣，但Soto本人還是會好好想想。

不過近期與Soto在傳聞上有最多連結的，卻是超級有錢人Steve Cohen的紐約大都會，畢竟從Cohen這幾年的作法來看，他有那種「不計成本」、「不在乎豪華稅」的傾向，不只如此，大都會在今年繳出89勝73敗不錯的成績之後，休賽季結算一下，可以清出大約1、2億美元的薪資預算，對於捕捉自由球員市場大咖有蠻大的操作空間。

Cohen貴為大老闆，對於大都會的補強行動卻經常是親力親為，雖然去年親自赴日本拜訪山本由伸，仍無法爭取加盟，但不可否認的，他的個性與態度對球員有一定吸引力。

關於Soto的消息可以說是謠言滿天飛，日前甚至傳出洋基與藍鳥已經出局，大致上只剩紅襪與大都會，但在這個時間點，絕對不可能是事實，至少，洋基還在動，這次稍微低調的道奇隊在檯面下的動作也不少。

今年的大聯盟冬季會議將於12月8~12日之間在德州達拉斯舉行，Soto爭奪戰推測會在這段時間出現重大發展，有機會在會議期間或之後不久就讓這份超級大約亮相，目前傳聞中有著最大具體數字是大都會的6.6億美元，但也有說法是超過7億美元，一般認為年數會在12-14年之間。

▲MLB紐約洋基總教練Aaron Boone稍早在受訪時，親自喊Juan Soto，並表示：「希望能看著Soto往後繼續穿著條紋衫打球。」（圖／美聯社／達志影像）
▲Juan Soto爭奪戰正如火如荼地上演中，但短時間內肯定是「未完待續」，恐怕得在一個月左右才能見分曉。（圖／美聯社／達志影像）

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