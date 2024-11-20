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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，日前輕生引發輿論譁然。對此，國民黨立委李彥秀今（20）日直言，勞動部長何佩珊顯然已經完全不適格，應該立刻辭職下台，「何佩珊已經成為民進黨政府最大的破口」。李彥秀提及，基層公務員輕生，勞動部調查報告昨天出爐。不僅報告前後矛盾「無法證明當事人有遭受謝宜容職場霸凌情事」，「又認定謝宜容涉及職場霸凌，且情節重大，建議依公務人員考績法相關規定，予以議處。」「卻又說要替當事人向考試院爭取因公傷亡撫恤補償。」李彥秀續指，最後，還不忘為謝宜容開脫卸責，稱謝宜容是「目的良善。」勞動部事前輕忽、事後卸責，危機處理能力更是大鴨蛋，不僅讓1200萬勞工對勞動部失去信心，更讓53萬公教人員對何佩珊徹底心寒。李彥秀感嘆，從當年的捍衛勞權的街頭憤青，成為今天大門高牆裡的「慣老闆」，何佩珊顯然已經完全不適格，也完全不適任，應該立刻辭職下台，負起政務官應該有的責任與最起碼的風骨。李彥秀也說，民眾爆料，謝宜容今年二月就遭投訴職場霸凌，前勞動部次長王安邦約談後突然離職，事後勞動部調查卻「查無紀錄」；調查報告更明顯是先射箭再畫靶，為了袒護謝宜容，整個報告前後矛盾，自我打臉，連Chat GPT都寫的比較好，調查報告淪為霸凌特權的「遮羞布」，何佩珊根本就是「提油救火」，把受害者當棋子，把全民當傻子，把台灣勞權當棄子。李彥秀痛批，撥補當改革，霸凌當良善，勞動部淪勞工的地獄、特權的天堂、霸凌的特區，何佩珊已經成為民進黨政府最大的破口，更成為勞工心頭最痛恨的慣老闆，行政院長卓榮泰應該硬起來，用實際的行動捍衛台灣的勞權與形象，別讓「勞工是民進黨心頭最軟的一塊」成為幹話，成為笑話。