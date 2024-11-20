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世界棒球12強B組預算，打出佳績，前進東京，舉國歡騰，幾乎每晚台北大巨蛋的賽事都爆滿，共20萬6,841人次進場觀賽。不過，大巨蛋逢雨必漏，許多球迷抱怨進場看球遇到漏水，甚至連褲子、外套都溼了。對此，北市府二度對開罰遠雄70萬，並下令立即改善。北市體育局表示，已於11月12日針對臺北大巨蛋漏水問題，開罰遠雄巨蛋公司120萬元，並嚴令限期改善否則繼續開罰；而經連日派員勘查，昨（19）日再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘，再度開罰遠雄70萬元，累計罰金達190萬元。體育局王泓翔局長表示，依照「臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」規定，將自19日起回溯至11月13日，第二度開罰遠雄70萬元，本案累計罰金達190萬元，更要求遠雄限期杜絕漏水問題，未能改善將持續按日10萬元累罰，相關缺失均詳細記錄，將納入年度營運績效評估嚴格考核，連兩年未達70分則予以解約。