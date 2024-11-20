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▲高雄市今天凌晨傳出多人街頭亂鬥，衝突人馬散去只留下一對情侶，男方還受刀傷。(圖／記者郭凱杰翻攝)

▲警方於現場查扣疑似犯案所用之水果刀鞘。(圖／記者郭凱杰翻攝)

▲警方擴大調閱周遭監視器並依據現場涉案車號循線將夏、蔡2女雙方共10人逮捕到案。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄市鼓山區今(20)日凌晨爆多人街頭衝突，擾得附近居民不得安寧，轄區警方獲報到場，衝突人馬早已散去，只留下一對男女，男方還受刀傷。經了解，兩人並非事主，而是前來助陣，警方調查發現該案是1起2女愛上1男感情糾紛，雙方撂人前往談判，未料，談判未果起衝突，混亂中2名男子遭殺傷。警方於案發後逮捕雙方10人到案，全案依傷害、妨害秩序罪嫌查辦中。鼓山分局獲報於今天凌晨2時許，於美術東二路段有糾紛，警方迅速趕赴現場時，現場僅剩王男（35歲）與蔡女（24歲），警方發現王男身上有兩處刀傷，經詢問王男對於如何受傷情形均閉口不談，警方現場戒護王男就醫，並於現場查扣疑似犯案所用之水果刀鞘。經查原來是1名夏姓女子（23歲）與蔡姓女子（24歲）同喜歡1名男子，發生感情糾紛，今天凌晨2時許，各約人手到鼓山區美術東二路談判，但是談判不成起衝突，挺蔡女的王姓男子（35歲）、陳姓男子（26歲）在衝突中遭對方殺傷，王背部和手掌各遭劃傷1刀、陳手臂也中1刀，雙方4輛車馬上駛離。警方於現場查扣疑似犯案所用之水果刀鞘，警方擴大調閱周遭監視器並依據現場涉案車號循線將夏、蔡2女雙方共10人逮捕，包括挺蔡女而受傷的王男及陳男，以及夏姓女子和挺夏女而受傷的郭姓男子（41歲）到案。鼓山警分局長徐釗斌表示，對暴力案件零容忍，面對任何不法暴力份子，鼓山分局一定將其一網打盡，將秉持強勢執法、捍衛治安的決心，有效維護治安。