我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國首都曼谷北方城市華富里府（Lopburi）被稱為「猴城」，過去因猴子而吸引大量觀光客，然而疫情期間猴子大量繁衍、食物卻不夠吃，釀成猴子搶奪居民和遊客食物的每日大戰，雖然當局陸續誘捕猴子，將牠們打入大牢，近日200隻猴子卻疑似靠集體大力搖晃破壞牢籠出逃，在大街上遊盪，甚至闖入民宅討食並入侵警局，讓警察都嚇到閉門不出。根據《美聯社》報導，有民眾目睹猴子從監獄中逃跑，只見幾隻猴子從監獄垂降而下，而其他隻猴子正跟隨牠們的舉動。當局事後發布聲明，表示超過200隻猴子「越獄成功」，並闖入附近村莊騷擾百姓，包括當地警局都成為壞猴子侵略的目標，而警員「寡不敵眾」，被猴子圍堵在警察局內。有些猴子進入房屋尋找食物，而有些猴子則在聖通通佛寺被發現，牠們被佛寺周日祈禱期間送給動物的蔬菜和水果所吸引。另外還發現一些猴子瘋狂攀爬電線竿，造成部份電線毀損，影響人類生活。目前當地警局正緊急加派人手，打算追捕逃跑的猴子。而政府也將討論如何杜絕猴子繁衍過剩的問題，因為今年初開始已嚴重影響人類的生存，猴患問題導致當地許多商家倒閉、企業搬遷、投資停滯，而有些當地人逃離家鄉，或是在家中設置路障防止猴子的狂暴攻擊，多達3500隻的猴子大軍已佔領整座城鎮，引發生活和安全問題。