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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌輕生，引發輿論譁然。民進黨立委洪申瀚透露，早在該公務員輕生事件發生前，自己就聽過相關的「鬼故事」，包含他在內的不少立委都曾關心過，並坦言勞動部更多長官在處理這件事的態度上有問題。勞動部19日上午召開記者會，說明公務員輕生事件的調查結果，勞動部長何佩珊表示，調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但同仁選擇離開的主要原因是長期單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致。洪申瀚19日在節目《少康戰情室》透露，此次發生公務員輕生事件前，很多人就已經知道謝宜容的事，而他過去在立法院衛環委員會，相關傳聞、「鬼故事」他也聽過，且當時包含他在內的不少立委都針對此事關心過，因此勞動部聲稱未收到相關檢舉，他無法接受這個說法。至於謝宜容沒有被處置？洪申翰坦言，勞動部更多長官在處理這件事的態度上有問題，但應與「謝宜容是許銘春人馬」一事無關。洪申翰強調，自己和其他立委都曾向勞動部反映過此事，節目同台來賓、國民黨台北市議員游淑慧聽完後，忍不住驚呼「所以執政黨立委反映也沒用？」