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38歲的西班牙前球王「蠻牛」Rafael Nadal最後一舞在西班牙馬拉加舉行的台維斯盃決賽登場，今以兩個4、6不敵荷蘭Botic van de Zandschulp，成為他職業生涯最後一戰，賽後他感性發言，「我很幸運，因為網球給我機會去體驗難以忘懷的經歷。」Nadal宣告今年賽季結束後退役，台維斯盃決賽是他最後一項比賽，在巴黎奧運後暌違3個多月再出賽，賽前響起西班牙國歌時，Nadal就已經熱淚盈眶，場邊許多球迷同樣淚水在眼眶打轉，並高呼著他的名字「Rafa」。Nadal在比賽中向球迷再次展示了他堅忍的意志力，無論比分落後到什麼程度，他都堅持到最後一刻，可惜最終仍兩盤落敗，接著第2點的Carlos Alcaraz雖以7：6、6：3擊敗Tallon Griekspoor，但決勝點男雙Alcaraz／Marcel Granollers以兩個6：7落敗，西班牙最終以1勝2負出局。「很多人都非常努力，而我是非常幸運，因為網球給我機會去體驗難以忘懷的經歷。」賽後Nadal表示他已盡全力完成最後一場比賽，「我只希望被人們記得我是一個善良的好人，以及一個追隨夢想並實現了比自己想像中更多成就的孩子。」