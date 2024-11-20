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國泰金控今（20）日公布今（2024）年11月國民經濟信心調查結果，美國總統大選投票期間，政治不確定性令國際股市區間震盪，民眾對於台股的樂觀指數下降至15.7，風險偏好指數減弱至17.1，不過，仍有41%民眾看好未來半年台股仍會上漲，也有4成以上願解定存進場買台股。國泰金指出，國發會最新公布的9月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標上揚幅度減緩。11月調查顯示，景氣現況樂觀指數走弱至-8.1（10月-6.4），展望樂觀指數同步下降至-8.1（10月-5.3）。大額消費意願指數微幅上揚至11.3（10月9），耐久財消費意願指數亦同步增加至-9.4（10月-9.9） ，顯示消費動能仍穩健。至於央行10月推出信用管制措施的豁免條款，買房意願小升至-53.8（10月-56.2），賣房意願微揚至-11.1（10月-11.5）。此外，主計總處8月預估台灣2025年經濟成長率3.26%，通貨膨脹率1.91%。國泰金11月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至2.84%（前月2.87%），有52%的（前月51%）的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%。至於民眾對於2025年平均通膨預期值落在2.27%（前月2.30%），有66%（前月68%）的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長仍較保守，對於通膨預期則相對較高。由於美國總統大選投票期間，政治不確定性令國際股市區間震盪。國泰金11月調查結果也發現，民眾對於台股的樂觀指數下降至15.7（10月18.1），風險偏好指數減弱至17.1（10月17.7） 。此外，調查結果也發現，11月看好台股未來半年表現會上漲的比例41.6%（10月時為42.3%），另有2成認為維持不變，預估6個月內台股指數會下跌的則有25.9%，高於10月的24.2%。同時，11月願意解定存、現金進場買股票的民眾有32.8%，高於10月的32.5%，不過，減少現金進場民眾比率增加的更明顯，從14.8%提高至15.7%，觀望則從52.7%降至51.5%。國泰金這項調查是在今年11月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬5370份有效填答問卷。