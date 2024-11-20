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台股65檔ETF中，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息ETF（00919）等3檔受益人數高達百萬。今年以來人氣最旺、增加最多受益人的3檔則有元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息（00929）。台股受益人數持續創高，根據最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加9.8萬人，總人數站穩千萬大關，續高來到1011萬7849人。統計今年以來台股ETF受益人總共增加404.7萬人，其中23檔高息ETF受益人年增348.6萬人，占了86%的成長人數。以單檔觀察，今年以來，新成立的元大台灣價值高息（00940）人數88萬增加最多，群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息（00929）人氣位居第二、第三名。若以淨增加人數來看則是群益台灣精選高息ETF（00919）增加59.1萬人最具人氣；整體受益人數最多的仍是「國民ETF」國泰永續高股息（00878），人數多達150.3萬，元大高股息（0056）、群益台灣精選高息ETF（00919）則名列第二、第三名，受益人數也高達百萬。投信業者表示，考量2025年台股企業獲利預估仍可持續往上成長，搭配較寬鬆的資金環境，預期台股指數在2025年可望延續多頭格局。隨著美國總統選舉的不確定因素排除後，股市將回歸基本面，由於川普當選，短期內科技股可能出現波動，但建議可逢低分批布局，長期仍看好AI技術發展。電子產業預計將迎來溫和復甦，可關注先進製程與AI供應鏈，尤其是那些在HPC/AI趨勢中受益的公司，半導體封測和被動元件市場預計在2025年回溫，後市來看，需密切關注通膨等關鍵經濟指標和川普最新政策變化，適時調整投資組合以應對潛在風險。