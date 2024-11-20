我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界。勞動部昨日舉行記者會，正式對外說明公務員輕生事件的調查結果，勞動部長何佩珊為同仁輕生鞠躬致歉，並宣布將謝宜容降調，並調離原職務。對此，桃園市議員凌濤痛批，綠營權貴高官帶頭霸凌基層公務員，勞動部變「過勞部」，人都走了還不停職？凌濤批評，勞動部從部長何佩珊到政務次長，對公務員輕生調查報告簡直是甩鍋大會，除了稱謝宜容霸凌非「直接理由」，人都走了還可以胡謅原因，署長還扯「通靈」，簡直人神共憤。若該名員工單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致，當事人有反應過，主管未處理也是失職。凌濤表示，主管勞動環境的勞動部竟然成為帶頭霸凌的單位，惡化台灣整體勞動環境，如何還能要求一般企業遵守？勞工真的是民進黨最軟、最好欺負的一塊嗎？外界指控該分署長涉嫌圖利不法、牽涉顧問及未發包的案子不查嗎？調查小組都自己人，官官相護，誰來顧基層公務員？凌濤舉例，綠營權貴從林右昌愛將海科館長陳素芬霸凌，再到坐升官直升機背景雄厚的謝宜容，還要害死多少公務員？賴清德總統民調正在下滑，難道不出來管管這些高官的嘴臉嗎？