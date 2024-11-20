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勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務員，疑似涉及職場霸凌選擇輕生。勞動部19日公布調查報告指出，該員工死亡前10天的10月22日至11月1日，多為早上5點多到班、晚上7、8點下班，工作超時12小時以上，但出勤紀錄卻都沒有加班申請。勞動部職員還打假卡，相當諷刺，不過勞動部人事處說，經調查，該員過去一年出勤狀況都正常，「7月份還有到日本出國旅遊」。國民黨立委王育敏今（20）日在衛環委員會質詢說，公務員為什麼還要打假卡？勞動部人事處長姜碧琳回應，經過調查，過去一年該員出勤狀況都是正常，7月份 還到日本出國旅遊。王育敏說，應比對監視器跟打卡紀錄，勞發署長蔡孟良說，監視器紀錄只能留15天，但該員確實有一陣子都很早到。勞動部長何佩珊說，所以才要懲處直屬主管的責任，他昨天也在記者會上對社會大眾致歉。