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勞動部勞發署北分署發生人員輕生。民進黨立委林淑芬更指出，北分署長謝宜容展現職場霸凌的行為恐怕是上行下效，更點名勞發署長蔡孟良本身也發生飆罵下屬，也有人寧可降調也要離開。蔡孟良回應，自己管理方式比較嚴厲，希望同仁都可以打拚，也願意接受調查。林淑芬指出，調查小組的召集人是勞動部次長許傳盛，過去就與謝宜容在台北市社會局就認識，曾表達「她只是性急」，他也曾經對調查小組委員「要還優秀的人才清白」，更在下鄉時還說「宜容要陪」，如此預設立場，讓人懷疑調查報告真實性。林淑芬接著點名，蔡孟良一開始也是覺得謝宜容很優秀，只是管理嚴格一點。但是蔡孟良本身難道任內沒有逼走很多人，難道署長沒有情緒失控，沒有主管因為受不了霸凌離職。蔡孟良說，「我的行政管理上確實我比較嚴格，我所有的主管，我們都希望能夠一起共同打拚，每一個離開的，我都希望能夠留下來。」林淑芬再點名，有沒有副署長寧願降調分署也不願意再跟你共事、有沒有情緒管理失控飆罵同仁，有沒有像管理小學生一樣，要求署內有「5S管理」，要做衛生管理檢查，東西要放整齊，茶水間要怎麼放？蔡孟良強調，這個部分絕對沒有所謂的霸凌跟不當管理，「我現在所有的公務上都是依照公務的要求」，強調副署長是因為家庭照顧因素離開，如果真的是因為霸凌，「我們就一律徹查，包括我本人。」