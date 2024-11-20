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▲英國母女檔Josephine和Grace日前第一次來台旅遊，坦言先前曾在故鄉聽說台灣不發達，但仍決定親自來看看。（圖／翻攝自YT「不要鬧工作室」）

▲Josephine則對台灣的服務效率最印象深刻，即使一間小餐每天要服務數百位客人，出餐仍十分快速，在英國餐廳則通常需要等待半小時以上甚至更久。（圖／翻攝自YT「不要鬧工作室」）

英國一對母女Josephine和Grace日前來台灣旅遊，先前才聽說過台灣是不發達的落後國家，但經過朋友強烈推薦，仍堅持來台灣看看，結果這一趟讓她們大開眼界，「我可以說這裡是一個很進步的國家」，每天都有許多值得驚喜的小事等著被發現，無論是美食、人文風情等都讓她們著迷，大讚這次來台的旅遊經驗，期待未來還能再度造訪。YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問英國母女檔Josephine和Grace，2人日前第一次來台旅遊，坦言先前曾在故鄉聽說台灣不發達，但仍決定親自來看看，」Josephine首先大讚台灣的捷運系統，認為不僅準時且相當乾淨寬敞，與英國又髒又擠的地鐵相比大不同。而Grace則在來台前做了一些功課，得知南韓女團TWICE的成員周子瑜是台灣人，「我以前聽過台灣炸雞有名，珍珠奶茶也是台灣來的，現在在英國很紅！但沒台灣好喝」，實際來台後，被台灣超商驚豔，Josephine則對台灣的服務效率最印象深刻，即使一間小餐每天要服務數百位客人，出餐仍十分快速，在英國餐廳則通常需要等待半小時以上甚至更久。Josephine提到，台灣在英國的宣傳程度不如泰國等其他亞洲國家，因此較少英國人來台旅遊，，每天都能發現一些讓人驚喜的小事，認為這次旅遊體驗非常棒，希望未來還能再度造訪台灣。