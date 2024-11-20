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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌而輕生，但勞動部19日公布調查報告，稱謝宜容情緒控管不當涉職場霸凌情節重大，但「並非當事人輕生的直接原因」，引起輿論譁然。監察院人士透露，針對此案，已有多位監察委員登記調查，近日將正式公告。而監委王幼玲也在臉書發文質疑，「如果不能提供有尊嚴的職場環境，如果舉發不當對待及騷騷，反而陷於敵意環境，如果機構無法自覺、自清、自理，我們算什麼民主正義的國家？」王幼玲19日在臉書發文質疑，如果不能提供有尊嚴的職場環境，如果舉發不當對待及騷擾，反而陷於敵意環境，「如果機構無法自覺、自清、自理，我們算什麼民主正義的國家？」王幼玲指出，職業安全衛生法，已納入執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防，說白話就是資方要提出防止霸凌的方案，「當初保障公務人員權益的人事總處及保訓會，死活不願意適用該法，那麼人總有比較有本事，拿出辦法來防止公務員們免受到霸凌及不當對待嗎？人事總處訂有『員工職場霸凌防治與處理建議作為』及『員工職場霸凌處理標準作業流程（範例）』，有用嗎？」王幼玲還透露，自己手上還有多件公家機構的工作人員被冷霸凌、濫權解聘等，當事人求助無門的調查案件，讓她直呼「真是令人生氣！」前勞動部次長廖蕙芳也在貼文下方留言，「我前一陣子還處理一件公部門職場霸凌案。公部門有職場霸凌的內規。」