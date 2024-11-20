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世界棒球12強賽，21日起將在東京巨蛋進行超級循環賽，日媒《體育報知》分析中華隊戰力時，在打者方面特別點出3名選手需要特別注意，包含評「台灣隊長」陳傑憲、「撈哥」吉力吉撈．鞏冠以及林立。Ｂ組第1的日本隊預計在23日出戰B組第2的中華隊，兩隊在預賽交手形成拉鋸戰，最終日本以3：1獲勝。日媒戰力分析時首先點名陳傑憲，在首戰對韓國時，從日本岡山縣共生高校畢業的台灣隊長陳傑憲擊出2分全壘打，中華隊在第2局集中火力攻下6分打擊，展現驚人的攻擊力，雖然預賽對日本落敗，但再次交手仍將會是場硬仗。介紹吉力吉撈．鞏冠時特別加註日文讀音，並提到主要以代打出場，曾兩年在中華職棒奪得全壘打王，他以原住名引發話題，但他的實力才是真正的亮點，曾在對澳洲的比賽中夯出3分砲，擁有改變比賽氣氛的能力。此外，同樣3度獲中職打擊王的林立，在對澳洲的比賽中繳出5安打、4打點的成績。「這條充滿關鍵打者的打線，絕對不能掉以輕心。」投手部分則提到了中華隊陣中有多名旅日經驗的投手，包含曾效力千葉羅德的陳冠軍、前歐力士的張奕、前西武的郭俊麟，團隊防禦率繳出1.80優異穩定的狀態。