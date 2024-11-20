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中信金控昨（19）日舉行法說會，由於今（2024）年前3季稅後盈餘586.5億元，創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.95元，對於明年股利發放是否有機會達2元以上？中信金總經理高麗雪表示，有機會、有能力的。消息也激勵中信金今（20）日股價走高，最高一度來到38.05元，創下4個多月以來的高點。中信金今年前3季累計稅後盈餘創下歷史新高，子公司中信銀行同期獲利亦創新高，並居銀行同業之冠，台灣人壽則受惠於股利旺季及資本市場熱絡影響，獲利穩健成長，帶動金控整體獲利年成長達21%。中信銀今年前3季合併稅後盈餘達362.8億元，主要受益於存放款基盤持續擴大，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡及法人金融業務穩健成長，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較去年同期成長14%。中信銀行2024年第3季的合併逾期放款比率為0.47%，逾期放款覆蓋率為350%，資產品質穩健。在保險業務方面，台灣人壽維持穩健及多元的產品策略，持續推動長年期繳及價值型保單銷售，2024年前三季累計初年度保費收入為361億元，較去年同期成長10%。在投資方面，受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，加上第三季股利收入挹注，累計稅後獲利較去年同期成長46%。中信金總經理高麗雪強調，以到10月獲利來看，中信金有能力可配息至2元，不過還要財務長核算，董事會同意，並且因主管機關對資本要求逐年提升，仍要考量要留多少資本因應明年的成長。不過認為明年股利發放有機會、有能力來到2元以上。財報、股利發放傳來好消息，也激勵中信金今日股價開高走高，以37.1元開出、上漲0.25元，隨後一路走高，最高一度來到38.05元、上漲逾3%，創下7月12日以來、也就是超過4個月以來波段新高。