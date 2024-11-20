我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動發展署北分署一名吳姓資訊分析師疑似受到職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部長何佩珊19日開記者會公布調查報告，不過分署長謝宜容卻神隱，何佩珊還要外界考量謝宜容的身心狀態，更是引爆民眾怒火。國民黨立委陳菁徽今（20）日質詢問，謝宜容什麼時候會出面？何佩珊說，22日謝宜容回歸上班，會帶她出面道歉。立法院衛環委員會今針對此案，邀請何佩珊專案報告。陳菁徽說，關心此案的民進黨新北市議員李宇翔還說，接獲黨內高層關切。何佩珊坦言，因為需要找李宇翔溝通，讓李宇翔了解勞動部調查進度，所以透過民進黨副秘書長何博文致電。陳菁徽說，謝宜容現在調離主管職，未來是否會將他調離、公布降調的單位？何佩珊面有難色說，這需要一點時間安排，現在這個時間點，願意收謝宜榮的單位也不多。不過何佩珊承諾，22日謝宜容回歸上班，會帶她出來道歉。至於自己的政治責任，何佩珊說，就看社會大眾是否接受勞動部的報告，「我會負我該負的責任。」