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香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，香港法院昨宣判刑期，多人被重判。對此，副總統蕭美琴今（20）日表示，「無論我們有著不同的政治主張，我思故我在，自由自在的我們，需守護、珍惜」。香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，香港眾志前秘書長黃之鋒被判4年8個月。對此，蕭美琴在臉書表示，香港民主派各個被判刑，倡議自由判罪、倡議初選判罪、記者報導事實被判罪、從十幾歲青年到65歲長者都判刑。蕭美琴感嘆，有著美麗島時期戒嚴台灣的似曾相識，但卻多了一些絕望的枷鎖；黑暗的壓迫在世界各個角落不斷重演，提醒大家，民主得來不易，自由無價，「無論我們有著不同的政治主張，我思故我在，自由自在的我們，需守護、珍惜」。