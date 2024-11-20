金控股市值新局面！證交所昨（19）日公告，元大金以市值新台幣4381.16億元超車玉山金，在上市公司排第16名。對於元大金超車玉山金，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，金融業又有新的變化！
謝金河表示，川普勝選，他選前表示要對金融業過度嚴格的監管鬆綁。在川普勝選後，美國金融股推升道瓊工業指數大漲，所有的銀行都創下2008年金融海嘯以來的高價。JP Morgan及Visa市值都超過6000億美元。
謝金河分析，亞洲受到影響最大的是新加坡、因為銀行股大漲，也帶動新加坡股市走高。台灣的金融股前三季都交出漂亮成績單，富邦金大賺新台幣1211.9億元，是僅次於台積電，全台獲利第二名的公司。而國泰金的1028.17億元，也略次於鴻海的1063.79億元，居第四位。
謝金河指出，從市值排名來看，富邦金第四，國泰金第七，中信金以新台幣7230億元排第九。國內前10大市值公司，金控業搶到3家。再往後看，兆豐第11名，而昨日出現一個大變化是元大金超過玉山金，市值元大位居第16名，玉山位居第17名，而以前排在前四的台塑石化掉到第18名，這是一個非常難以想像的新變化。
謝金河認為，從獲利來看，元大金前三季淨利新台幣270.95億元，玉山金為新台幣208.76億元。前10月財報表現來看，元大金淨利為新台幣303.36億元，玉山金為新台幣223.94億元，元大金EPS 2.34元，玉山金EPS為1.4元，看起來元大金會持續領先對手。
謝金河進一步指出，昔日的官股銀行，除了兆豐金仍排在前頭，三商銀的金控，合庫都在後面，看起來民營金控的𩆜活仍略勝一籌！
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謝金河分析，亞洲受到影響最大的是新加坡、因為銀行股大漲，也帶動新加坡股市走高。台灣的金融股前三季都交出漂亮成績單，富邦金大賺新台幣1211.9億元，是僅次於台積電，全台獲利第二名的公司。而國泰金的1028.17億元，也略次於鴻海的1063.79億元，居第四位。
謝金河指出，從市值排名來看，富邦金第四，國泰金第七，中信金以新台幣7230億元排第九。國內前10大市值公司，金控業搶到3家。再往後看，兆豐第11名，而昨日出現一個大變化是元大金超過玉山金，市值元大位居第16名，玉山位居第17名，而以前排在前四的台塑石化掉到第18名，這是一個非常難以想像的新變化。
謝金河認為，從獲利來看，元大金前三季淨利新台幣270.95億元，玉山金為新台幣208.76億元。前10月財報表現來看，元大金淨利為新台幣303.36億元，玉山金為新台幣223.94億元，元大金EPS 2.34元，玉山金EPS為1.4元，看起來元大金會持續領先對手。
謝金河進一步指出，昔日的官股銀行，除了兆豐金仍排在前頭，三商銀的金控，合庫都在後面，看起來民營金控的𩆜活仍略勝一籌！