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在美元走軟及俄烏衝突升級之下，國際黃金價格再度飆漲，現貨價格從低點2536美元一路漲到目前的2641美元，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺今（20）日每公克也來到2771元，若在11月14日低點2683元買入100公克，不到1周帳上現賺8800元。不過，台銀認為，美國聯準會（Fed）主席鮑威爾與多位官員近期談話，從原先鴿派轉為中性立場，加上川普效應熱潮還未消退前，金價能否回穩尚有待觀察。昨日雪梨金市每英兩以2612.18美元開市，市場持續受俄烏間地緣政治緊張局勢影響，且美元指數疲軟，吸引資金流入金市避險，推升金價持續上漲至2626美元附近。歐美時段，傳出俄羅斯總統普丁簽署文件允許放寬核武使用範圍，另有消息指出，烏克蘭武裝部隊首次使用美國製造之陸軍戰術飛彈系統攻擊俄羅斯境內，俄方國防部也證實遭到攻擊，並稱已攔截來襲的飛彈，市場擔憂俄烏戰事升級，避險買盤持續入場，加上又一位歐洲央行管委表示12月降息1碼較為合適，歐元反彈，美元指數從日中高點拉回，帶動金價進一步上行最高至2639.37美元，受上檔賣壓出籠壓回至2630美元附近整理。目前黃金現貨價格在2640美元附近震盪整理，台銀以新台幣計價的黃金存摺每公克也重回2700元，今日盤中來到2771元，為11月12日以來高點。當然，如果在近期低點11月14日2683元買入100公克，不到1周帳上就賺了新台幣8800元，投報率約3.2%。台銀分析，由於美國共和黨拿下參眾兩院，川普完全執政效應持續發酵，市場擔憂川普提出的關稅和減稅政策可能會加劇通膨，恐將導致聯準會寬鬆貨幣政策週期產生變化，美國公債殖利率與美元指數延續盤堅走勢，美元指數更一度觸及107關口，打壓金價上週週Ｋ線最終收跌幅4.57%之黑K，連續兩週收黑Ｋ。不過，這波金價急跌後觸及6個月均線約2540美元後暫獲支撐，多項技術指標已至嚴重超賣區間，醞釀金價隨時有反彈的機會，尤其在美元走軟及俄烏衝突升級之下，今日早盤金價一度衝到2641美元。台銀分析，目前支撐金價的因素包括基本面中國10月黃金ETF需求激增21公噸，市場對美國12月降息預期仍在5成之上，加上金價在6個月K均線約2540美元附近有守。至於金價利空因素，除黃金ETF SPDR資金持續流出，還有川普當選引發市場對未來美國降息路徑疑慮，加上短中期均線呈空頭排列。台銀認為，由於美國聯準會主席鮑威爾與多位聯準會官員近期談話，從原先鴿派轉為中性立場，加上川普效應熱潮還未消退前，金價能否回穩尚有待觀察，而本週關注重點為美國房屋數據、初領失業金人數，與全球服務業及製造業PMI數據，另有日本與歐洲央行總裁將發表談話，亦為投資人觀察重點。不過，高盛集團認為，黃金明年將漲至新高價位，並將黃金列為2025年首選大宗商品交易之列，並表示價格可能會在川普任期內進一步走升，Daan Struyven在內的分析師在一份報告中表示，到2025年12月目標價位為每英兩3000美元，由於央行購買和美國降息，資金有望流向黃金ETF。