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勞動部勞發署北分署發生人員輕生。民進黨立委林淑芬今天質詢指出，2月勞動部前次長王安邦收到具名陳情函，卻選擇與被陳情的北分署長謝宜容私下談話，沒有留下紀錄。結果謝宜容回到北分署就發公文，要求同仁「避免發生洩露公務機密」，質疑這是SOP嗎？勞動部今年3月增訂「有關機關首長涉及職場霸凌事件」SOP，但林淑芬還原，在修法之前，今年2月已有勞發署同仁具名陳情謝宜容，直指她公共空間栽種個人植物運用公家資源用電過量、對下屬言語霸凌、宣導禮品濫發等問題。結果，王安邦卻拿著具名陳情函，私底下與謝宜容談，後續北分署就發北分署人字公文要求同仁「避免發生洩露公務機密」，難道這個就是勞動部面對陳情的SOP嗎？何佩珊表示，自己不清楚這件事，但據她的了解，並沒有正式公文陳情，了解是私下談話，但澄清這不應該是SOP。林淑芬表示，當時何佩珊還沒就任，可能當時還不是首長，所以可以不知道，「但這個事情鬧得沸沸揚揚了，你現在還跟我講說你不知道？」另外，何佩珊昨日開記者會開頭直言，謝宜容不當管理，並非吳姓資訊分析師離世「直接原因」。但林淑芬質疑，除了吳員單獨從事資訊工作量過於龐大以及壓力太大，又缺乏足夠的資源協助，「這不是分署長的管理責任嗎？」對此，何佩珊坦言，自己那一句有點太過簡要，沒有講得那麼完整。林淑芬也指出，吳員早上5時上班，到下午7時、8時才下班，早就超過12小時，「我們今天也是4、5點來的」一天就受不了，但吳員是每一天。對此，何佩珊說，這也相當不捨的地方，也不解對方寧願打假卡也不願意讓別人分擔。林淑芬接著就解釋，北分署資訊室共有1個正式人員、5個承攬，批評正是因為承攬人員不能夠直接指揮監督或要求未約定的工作項目，反而凸顯政府當時為了解決派遣低薪、勞動條件不佳問題，結果改為承攬，反而造成更大的困擾。林淑芬總結指出，1111人力銀行調查發現，超過83%的上班族在職場遇過霸凌、言語嘲諷占57%、背後散播謠言近50%。而產業別這邊，18.9%是傳統產業和製造業最嚴重，接下來是媒體出版業、工商業服務，教育政府機關，認為霸凌在政府機關占第4名是國家的恥辱。這種官場文化使然的霸凌大家都習以為常，應該要全面徹查、檢討。