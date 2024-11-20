勞動部勞動發展署北分署一名吳姓資訊分析師疑似受到職場霸凌，在辦公室輕生，根據勞動部調查報告，同仁離世主因，並非北分署長謝宜容管理失當、職場霸凌，而是「智能就業服務系統」業務過重。台灣基進秘書長吳欣岱說，起來根本是把責任推給已經無法為自己發聲的受害者，隱射他抗壓性不足，令人憤怒！
吳欣岱說，勞動部長何佩珊記者會中都已經明確指出，謝宜容的情緒控管不當，導致不只是受害者、其他同仁也有被職場霸凌的感受。卻又在聲明中強調職場霸凌並非為輕生主因，主因是工作量太大。勞動部對公務員輕生案的處理非常糟糕，也對全台灣勞工做出最差示範。
吳欣岱說，壓垮駱駝的最後一根稻草的是，該員工所提出的「智能就業服務系統」又被退件，讓他質疑自身能力是否不足，看起來，分明又是一件高官好大喜功而生出來的瞎忙業務。沒有專業的長官，為了自己升遷、曝光，迎合政府AI潮流而幻想出來的工作。自己根本就不知道自己要什麼，也無法給予指導，就要求下屬虛耗人生配合。到底為什麼這種沒有專業又不會管理的人可以擔任分署長？
吳欣岱說，在台灣，公務員沒有勞動權益的保障。沒有任何一部法規、任何一個法條能告訴主管機關，當公務人員遭受職場霸凌、當公務人員不認同主管交付的工作、當公務人員遭受不人道的待遇時，他們該如何自保？但公務員正是最需要依法行事的職業，非常荒謬。
吳欣岱說，整起事件，勞動部調查旗下分署，沒有專責的公正第三方出來主持公道。放任官官相護，沒有改善畸形的文化，最後卻發給受害者勞動獎章，看了真的太傻眼。很多公務員感覺自己被當成固樁的工具人，工作的專業性不被重視，被外行領導內行。針對這次的勞動部公務員輕生案，「我只問一句，勞動部真的認為自己的調查和檢討，對得起這位受害者，能避免類似憾事再度發生嗎？」
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吳欣岱說，壓垮駱駝的最後一根稻草的是，該員工所提出的「智能就業服務系統」又被退件，讓他質疑自身能力是否不足，看起來，分明又是一件高官好大喜功而生出來的瞎忙業務。沒有專業的長官，為了自己升遷、曝光，迎合政府AI潮流而幻想出來的工作。自己根本就不知道自己要什麼，也無法給予指導，就要求下屬虛耗人生配合。到底為什麼這種沒有專業又不會管理的人可以擔任分署長？
吳欣岱說，在台灣，公務員沒有勞動權益的保障。沒有任何一部法規、任何一個法條能告訴主管機關，當公務人員遭受職場霸凌、當公務人員不認同主管交付的工作、當公務人員遭受不人道的待遇時，他們該如何自保？但公務員正是最需要依法行事的職業，非常荒謬。
吳欣岱說，整起事件，勞動部調查旗下分署，沒有專責的公正第三方出來主持公道。放任官官相護，沒有改善畸形的文化，最後卻發給受害者勞動獎章，看了真的太傻眼。很多公務員感覺自己被當成固樁的工具人，工作的專業性不被重視，被外行領導內行。針對這次的勞動部公務員輕生案，「我只問一句，勞動部真的認為自己的調查和檢討，對得起這位受害者，能避免類似憾事再度發生嗎？」