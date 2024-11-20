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勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界。勞動部昨日舉行記者會，正式對外說明公務員輕生事件的調查結果，勞動部長何佩珊為同仁輕生鞠躬致歉，並宣布將謝宜容降調，並調離原職務。對此，新北市市議員江怡臻痛批，綠色官官相護，以往蔡英文的勞工是心中最軟的一塊，到了賴清德總統手裡，已是神話。江怡臻表示，勞動部驚爆霸凌員工，昨日勞動部長何佩珊終於出面道歉。職場霸凌的北分署長謝宜容，調離現職，但還需送考績會議處，才能確定是否停職。北分署39歲吳姓員工輕生，揭開勞動部地獄般的工作環境，她的同事新北市議員李宇翔也揭露多項霸凌陳情，怒批謝宜容根本把自己當成北分署的皇帝。江怡臻指出，李宇翔整理出謝宜容職場霸凌的各種事件，包括大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文等，更指出自112年3月1日謝宜容上任以來，就常常言語霸凌、怒罵、情緒爆衝，導致112年3月至12月以來，有超過10名同仁離職。這樣的慣老闆言行，很多人都有既視感，然而員工只能選擇輕生，老闆卻可以安穩現職，爽賺薪水。江怡臻痛批，勞動部管勞權，竟爆發霸凌，實在諷刺。她在上週就指出，吳姓員工4日離世，勞動部11月8日表示重啟調查，11月11日又稱明天才要開始調查，面對一條寶貴生命的逝去，勞動部的失職和失信，完全不可思議。這樣的綠色官官相護，到底是誰可以拖延一切？可以不斷改變說法？可以一手壓下來？「以往蔡英文的 #勞工是心中最軟的一塊，到了賴清德手裡，已是神話。」