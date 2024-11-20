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前中職樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto），在A組預賽共10局投球中無失分，被打擊率僅1成67，成為委內瑞拉本屆12強賽王牌。（圖／美聯社／達志影像）

2024第三屆世界棒球12強賽，超級循環賽將在明（21）日於東京巨蛋開打，中華隊將在明（21）日上午11點對上委內瑞拉，委內瑞拉本屆12強賽，在A組預賽拿下4勝1敗的戰績，力壓美國以A組第一晉級超級循環賽，其中關鍵就在於投手的穩定性，委內瑞拉本次王牌投手是前中職樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto），必贏多在預賽共投10局無失分，被打擊率僅1成71，且飆出10K與勝騎士（Mario Sanchez）和Odannier Mosqueda並列A組三振王。打線方面，在A組預賽，委內瑞拉團隊打擊率高達3成12，共攻下31分，敲出8支全壘打，《報知體育》認為本屆委內瑞拉的打線，從上到下沒有一絲「縫隙」其中Pérez被點名為需要重點提防的選手，委內瑞拉的打線可說是相當平均，前三棒上壘能力佳，第四棒的Palacios又具有長打威脅，讓A組各隊投手吃足苦頭，在林昱珉有可能先發對上日本的情況下，中華隊將派出誰先發對上火力兇猛的委內瑞拉，是外界最關注的焦點，此外中華隊打者要如何突破委內瑞拉強大的投手群，也是中華隊教練團需克服的課題之一。