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2012年，牛埔幫老大劉泰銘組成「保險暴力團」，專找事故車險的保戶買斷合約，再以超過行情5至20倍的高價，向保險公司強索理賠金，若對方不配合，就亮刀械、持電擊棒恐嚇，至少有7家保險公司受害。檢方調查發現，該暴力集團成員共有36人，強所得來的保險金約600萬元，主嫌劉泰銘今（20）遭新北地檢署檢察官聲羈押禁見獲准。檢察官指揮調查局台北市調處、板橋分局以及憲指部士林憲兵隊，於這11月18日兵分29路搜索，查扣空氣槍、帳冊、手機等物，並帶包括劉泰銘等共36名嫌犯 。據了解，該集團共造成富邦、新光、和泰、第一等產險公司受害，劉男等人取得車禍事故當事人授權後，提出不實估價單及收據，再向承保產險公司協商，要求對方賠償灌水過後的金額，並指派集團成員穿黑衣、黑褲前往各保險公司營業處所，暗示為黑幫成員，要求產險公司接受協商，若有不從，就亮刀或電擊棒恐嚇。根據檢警調查，一名被撞傷的機車騎士，身上多處骨折，加上修機車費用，保險公司估理賠金10多萬元，該集團一介入，保險公司就被迫付出72萬元。劉泰銘被逮捕時，一度否認犯案。現在檢方依偽造文書、詐欺取財、組織犯罪等罪嫌，且認為劉泰銘犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。另外周姓嫌犯等4人，諭知交保3萬至12萬元不等，吳姓嫌犯限制住居，其餘皆請回。