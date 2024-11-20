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▲民眾黨民調選罷法修法議題，有近6成4支持罷免連署加嚴。（圖／民眾黨團提供，2024.11.20）

▲民眾黨團民調選罷法修法議題，對於調高罷免票門檻意見分歧。（圖／民眾黨團提供，2024.11.20）

立法院內政委員會今（20）日上演《公職人員選舉罷免法》修法藍綠大亂鬥，民眾黨立院黨團召開記者會，痛批民進黨癱瘓國會，用暴力阻止議程進行，「請問是你賴清德下令？還是你賴清德縱容？」黨團總召黃國昌並公布黨內最新民調，強調針對罷免連署加嚴的部分，獲得近6成4民意壓倒性支持，因此黨團支持連署加嚴；但反對罷免票數要高於當選票數的罷免門檻調高。民眾黨立院黨團今公布黨內委託「精確市場研究有限公司」所做的民意調查，黃國昌指出，昨晚才剛出爐的民調結果，其中兩題跟《公職人員選罷法》有關，針對是否支持罷免案連署加嚴、比照《總統、副總統選罷法》規定附上身分證影本？同意者佔63.9%、不同意28.5%、不知道或拒答7.6%，「支持者是壓倒性超過不支持的人」。不過，針對是否支持罷免門檻調高，例如罷免票數須高於當選票數？黃國昌說，雖然同意者51.4%仍略高於不同意的41.7%，但調查結果顯示這項議題在台灣公民社會上意見非常分岐，因此民眾黨認為這項修法時機還不成熟。黃國昌進一步痛批，今天內委會再度上演大亂鬥，民進黨立委癱瘓議事，他要問民進黨主席賴清德，「用暴力阻止議程進行，請問是你賴清德下令？還是你賴清德縱容？」這項民調是民眾黨委託「精確市場研究有限公司」所做，調查期間為今年11月17日至19日；訪問對象為全國22縣市年滿20歲之民眾；抽樣方法採市話、手機調查；有效樣本1088份（市話766份、手機322份）；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.97%之間。