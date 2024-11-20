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▲中華隊成員曾頌恩前往日本班機只能搭乘經濟艙，但發現正對面是空姐後，馬上釋懷表示「突然又覺得命好像不差。」（圖／翻攝自曾頌恩 IG）

▲蔡其昌笑回「感覺有殺氣」，曾頌恩老婆也開玩笑說，「會放他一條生路」。（圖／曾頌恩老婆threads）

中華隊19日中午從桃園機場出發前往日本東京，參加世界12強棒球錦標賽複賽，其中年紀最小的7位選手要坐經濟艙，包括重炮手曾頌恩，本來他還有些哀怨，不過發現自己坐在空姐髮香區，瞬間樂開懷，還說「命好像不差。」不過他事後向老婆報備，對方回「你很爽喔」，曾頌恩急忙撇清稱，「我爽是因為腳可以伸直」，夫妻逗趣對話也吸引到中職會長蔡其昌留言，「怎麼感覺有殺氣？」因為本次大會WBSC包機限制，中華隊和日本、澳洲同行，個別獲得12個商務艙座位，依照年齡大小分配，中華隊有7位年輕選手無法坐商務艙。2000年1月8日生日的曾頌恩，因為比戴培峰晚一天出生，無奈錯失豪經艙。不過中華隊登機後，曾頌恩發現自己的位子就在空姐正對面，瞬間笑開懷，還轉發棒協工作人員的動態笑說，「突然又覺得命好像不差。」事後曾頌恩老婆在Threads上貼出2人對話，看到曾頌恩回傳上機後的畫面，並笑說「跟空姐坐哈哈哈哈哈」，老婆秒回，「你很爽喔」，曾頌恩馬上澄清，「哪有，我爽是因為腳可以伸直。」曾頌恩老婆後續沒有多回什麼，不過在文中表示，「大家不用再替他惋惜一天之差坐經濟艙了，因為他跟空姐坐，好香喔好好喔！」不少網友笑說，「你老公真的笑得非常開心欸，原來跟空姐坐在一起是這種感覺」、「打完12強就要進到傷兵名單了」、「不愧是指定打擊，回家之後要被指定打擊了」，蔡其昌也在下方留言笑說，「怎麼感覺有殺氣？」曾頌恩老婆則回說，「會長放心，我會放他一條生路為國家貢獻」，接著也解釋說，「娛樂娛樂大家，應該不會有認真魔人吧，我比你們更希望他能平安健康出賽啦，大家放心。」