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川普自從本次大選勝出以來，陸續公布新政府的內閣人事名單，其中有許多都跌破外界眼鏡，走的就是一個非傳統路線，包含媒體名嘴空降國防部長、交通運輸部長，提名深陷性交易醜聞風暴的前議員出任司法部長。最新舉措是挑選美國知名摔角團體「世界摔角娛樂」（World Wrestling Entertainment，WWE）前執行長麥克馬洪（Linda Mcmahon）出任教育部長，引起美國輿論嘩然。綜合《美聯社》等外媒報導，麥克馬洪的丈夫文斯（Vince McMahon），其父是一位著名的職業摔角推廣人，當初夫妻倆跟隨上一輩的腳步進入這個行業，該家族並創立了WWE公司，營收入來源除了主要的職業摔角比賽外，還包含電影、音樂、版權、行銷等相關旗下部門及子公司。後來，麥克馬洪辭去WWE執行長職務，轉戰政壇，2度競選康乃狄克州的參議員席位，但分別在2010年、2012年敗選，在那之後她不再自己投入選舉，改為替支持的候選人提供財務支持。 2016年川普獲得共和黨總統提名後，麥克馬洪就提供了600萬美元幫川普競選。川普第一任期勝選後，便提名麥克馬洪出任小型企業管理署署長一職，她在這個位置上待到2019年4月。離開政府單位之後，她繼續為川普效勞，包含2020年幫川普競選連任，目前則是川普「過渡團隊」的聯席主席，另一名聯席主席盧特尼克（Howard Lutnick）稍早已被提名出任商務部長。報導指出，雖然曾加入康乃狄克州教育委員會1年，也曾在康乃狄克州的聖心大學（Sacred Heart University）董事會任職，但普遍來說，麥克馬洪在教育界仍算不上知名；而且川普第二任期，目標之一是簡化政府結構、降低開支、重組聯邦機構，甚至有意撤銷教育部，賦予各州更多教育自主權，但並沒有解釋他打算如何做到這點。一旦上任，麥克馬洪最大的任務，或許就是處理掉她本來受僱要監管的機構。