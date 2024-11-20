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立法院內政委員會今（20）日排審「公職選罷法修正草案」，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，提高罷免門檻，引發爭議，民進黨團今一早即佔領主席台杯葛。對此，內政部長劉世芳稍早回應，希望在社會共識尚未凝聚前，能先維持現狀。劉世芳指出，從內政委員會於過去舉辦的公聽會中，可以發現各方學者、黨團代表意見就已不一。他也分析，憲法保障人民選舉、罷免、創制、複決等公民權，而在政黨高度競爭狀況下提出修正案，恐怕會有3項不利條件。劉世芳說，第一，罷免案連署條件趨嚴，會降低人民提出罷免的意願；第二，若罷免通過門檻也加高，依照過去處理選罷法經驗，也會影響到罷免公民權的行使；第三，社會沒共識前，該案會加強社會不同政黨的對立或政治上的緊張。對於連署需附身份證影本的提案，劉世芳指出，按現行機制選務機關即可糾錯，來處理不實連署的狀況，但若身分證明要求越來越嚴格，反會降低人民提出罷免的意願。劉世芳擔憂，不論提高罷免連署條件或通過門檻的提案，若沒有辦法達到共識時，恐怕只會加劇政黨或公民團體的惡性競爭，與社會希望民主憲政秩序穩定與政治健全發展的方向背道而馳。因此，在綜合考量下，內政部認為應維持選罷法現狀。