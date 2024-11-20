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世界棒球12強賽，21日起將在東京巨蛋進行超級循環賽，日媒《體育報知》分析預測複賽3場，甚至冠軍戰的先發投手，其中23日出戰中華隊的可能會是早川隆久，這位26歲樂天左投，預賽對古巴先發5.1局飆7三振、丟4分。日本明天首戰對美國、次戰對委內瑞拉、第三戰對中華隊，日媒評估預計先發投手順序為：高橋宏斗、才木浩人、早川隆久、戶郷翔征（若進入決賽的話）。中華隊預賽4勝1負，唯一1敗就是以1：3輸給日本，當時日本先發投手為才木浩人，主投5.2局僅被敲出3支安打（陳傑憲2安、曾頌恩），中華隊未能從他手中打回分數。複賽預計投手早川隆久，他在預賽對古巴時先發5.1局，雖投出7次三振，但被敲4支安打，另有3次四壞、丟4分。早川隆久是樂天金鷲隊2020年選秀第1指名，本季在日職登板25場，拿下生涯最多的11勝（6敗），包含1場完封勝，防禦率2.54，160次三振都寫下個人新高。日媒期待這次的夢幻投手陣容能夠幫助日本完成自2019年12強、2021年東京奧運、2023年WBC經典賽後，拿下國際賽4連冠。