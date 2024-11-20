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鴻準近期股價表現強勁，昨（19）日也召開法說會，不過隨後鴻海公告子公司寶鑫國際投資以每股均價94.065 元，處分轉投資機殼廠鴻準1.4 萬張，交易金額13.21億元，處分利益2.03億元，消息也衝擊到鴻準今（20）日股價表現疲弱，下跌逾9%、逼近跌停板。鴻海昨日公告旗下子公司子公司「寶鑫國際投資」，此次以平均每股94.065元的價格，處分鴻準1405萬3000股，交易總金額13億2189萬4400元，處分利益為2億0352萬7499元，此次交易過後，「寶鑫國際投資」尚持有鴻準1億1212萬8274股，持有金額約88億7034萬1188元，持股比例為7.93%。大股東賣股消息釋出後，市場擔憂是否高點已到。鴻準澄清對於AI水冷供應鏈布局，加上寶鑫公司逢高調節持股，才會造成今日股價拉回。鴻準昨日舉行法說會，公司管理階層表示，集團公司切入液冷機櫃，包括快接頭、水冷板等液冷關鍵零組件，鴻準參與其中，並已經送樣給客戶驗證，若能順利通過，有望在2025下半年挹注營收。鴻準累計今年前三季每股純益1.9元，較去年同期每股純益2.26元衰退，主因遊戲機業務處於產品末期，加上消費性電子受大環境經濟衝擊因素影響，出貨動能減弱。鴻準受惠輝達GB200出貨潮，10月營收65.71億元，月增17.23%，年增22.77%，累計今年前10月營收491.28億元，年減27.54%；9月自結稅後純益3.46億元，年減26.99%，每股純益0.25元，第3季稅後純益9.69億元，年減9.69%，每股純益0.69元。觀察鴻準近期籌碼變化，昨日三大法人仍站在買方，合計買超8530張，融資也大增逾1萬張，融券同步增加1874張。今日股價開低走低，股價大跌逾9%，股價一度觸及84.6元。