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▲委內瑞拉投手是中職統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）。（圖／取自WBSC官網）

▲富邦悍將前洋投羅戈。（圖／翻攝自CPBL TV）

▲統一獅洋投勝騎士在總冠軍賽G5表現精彩卻無奈吞下敗投。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽，中華隊預賽4勝1負的成績，成功打進東京巨蛋的四強，創下隊史最佳紀錄。不過更大的挑戰即將展開，明(21)日早上11:00，委內瑞拉陣中有多名曾效力過中職的投手，目前對中華隊先發可能由勝騎士、必贏多和羅戈「三取一」的局面，三人各有優勢，且都有不錯的壓制力。前中職樂天桃猿洋投必贏多，過去曾打過大聯盟，預賽表現強勢，累計10局0失分，其中還有一場是封鎖強大的墨西哥打線，狀況非常好，且以投1休5的節奏，明天先發對決中華隊並不意外。統一獅上季王牌洋投勝騎士在小組賽碰上強敵美國，投出10次三振，顯見壓制力十足，且上一次出賽已經是12日，超過一週的休息，也有高機會登板對決台灣。羅戈狀態雖沒有勝騎士和必贏多好，預賽曾被巴拿馬狙擊吞敗，但休息天數充足，加上中職的經驗，仍有可能派出來擔綱首戰先發。整體而言，對手派出中職投手硬戰，對於中華隊而言也非壞事，在情蒐上也沒問題。不過要如何快速突破，則成為打者的課題。預賽多明尼加就曾派出樂天洋投威能帝先發，且主投6局，僅因為被江坤宇敲出全壘打，僅失掉1分，吞下敗投。