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俄羅斯入侵烏克蘭1000天，美國拜登（Joe Biden）政府剛解除烏克蘭對俄羅斯使用美規的援助長程飛彈限制，傳出烏克蘭用美國提供的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）打擊俄羅斯境內的軍事目標。美國在2020年宣布出售台灣ATACMS，成為國軍遏制共軍進犯的利器。在北韓派出軍隊援助俄羅斯後，拜登政府解除烏克蘭對俄使用長程飛彈限制。烏克蘭在當地時間11月19日首度朝俄羅斯境內發射美製長程飛彈。根據俄羅斯外交部社群推文顯示，至少有6枚從烏克蘭發射的戰術飛彈，落入俄羅斯與白俄羅斯、烏克蘭交界的布良斯克州（Bryansk region），俄軍靠著鎧甲-S1（Pantsir AA system）和S-400飛彈防禦系統，將其中5枚飛彈擊落，未攔截到的飛彈擊中當地一處軍事設施引發火災。俄國外交部長拉夫羅夫表示，這是西方對俄戰爭的新階段，俄國將作出相應回應。ATACMS全名為「MGM-140陸軍戰術飛彈系統」（Army Tactical Missile System）由美國洛克希德·馬丁公司製造的地對地飛彈，它的射程超過300公里，採用固體燃料，ATACMS可以由M270多管火箭系統（MLRS）和M142「海馬斯」高機動性多管火箭系統（（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）。ATACMS在1991年服役，美軍第一次使用是在1991年波斯灣戰爭期間，對伊拉克發射了450枚ATACMS。之後還參與2003年入侵伊拉克、阿富汗戰爭等。除美軍外，包括南韓、希臘、阿拉伯聯合大公國、波蘭都有採購。2020年10月21日，美國國務院批准出售64枚ATACMS戰術飛彈、11輛M142發射車輛、7輛M1152A1悍馬車，後因M109A6自走砲採購案取消，改為增購ATACMS飛彈至84枚，而M142發射車則增購至29輛。根據中華民國國軍想定，若M142高機動性多管火箭系統搭載射程達300公里的ATACMS飛彈，須由國防部參謀本部指管，遂行跨海反制、跨區火力支援等任務。