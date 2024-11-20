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中華航空日前公開女性空服員最新制服褲裝樣式，提供組員不同選擇，但該設計引發不少討論，有空服員表示寧願穿男性制服，甚至有立委以圖搜圖出現日本動漫航海王的主角魯夫或是賭場荷官穿著，批評色彩設計應該改進。對此，華航董事長謝世謙表示，確實收到組員反映，會綜合組員意見改善，給組員選擇自由。立法院交通委員會今安排「如何強化遭遇顯著危害天氣現象之飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」專題報告，陳世凱率領交通部官員到場報告備詢。立委黃健豪質詢提到自己收到許多關於華航新制服陳情，雖然設計見仁見智，但以色彩來說，使用以圖搜圖功能竟搜出「魯夫」、「賭場荷官」等圖片，也有不少華航空服員表態寧願不穿或是穿男性空服員制服。並提及華航代表台灣國家門面，色系上至少要一體。對此，謝世謙表示，新款制服褲裝是由華航自己設計，確實收到組員反映，包含褲裝1套、裙裝2套都會綜合組員意見改善。至於褲裝設計部分，是因應人權委員會建議增加女性褲裝制服選項，提供現有褲裝制服款式，未來將褲裙並行，員工可以依照自身需求選擇。