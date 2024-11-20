我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有76萬粉絲的知名健身網紅、本名黎育欽的「PEETA葛格」，今年3月警方他經營的健身房員工休息室，查獲一包大麻及大麻電子煙。當時PEETA葛格否認吸毒，且其尿液毒品檢驗報告呈陰性，台北地檢署就涉嫌施用二級毒品部分不起訴，持有部分則將另案偵辦。今（20）日台北地檢署針對持有部分，給予緩起訴處分，另需支付公庫15萬元。起訴書指出，今年3月15日，警方在PEETA葛格經營的健身房的員工休息室，在外套口袋查獲一包大麻，涉嫌持有大麻罪，不過當時PEETA葛格，稱員工休息室非他專屬，只要健身房員工都可以自由進出，否認持有毒品，鑑識小組也未在現場採集到足以比對之指紋等跡證，且案發地點非私人空間，檢方不排除毒品遭有心人士所放，且尿液呈陰性反應，罪嫌不足，獲不起訴處分。不過當時也在PEETA葛格經營的健身房倉庫裡，搜出大麻電子煙，PEETA葛格坦承持有大麻電子煙，且比對DNA有毒品反應。不過檢察官認為，PEETA葛格沒有前科，因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，深表悔悟，歷經司法偵查應有所警惕，考量行為所生危害非鉅，情節輕微，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，不過必須在6個月內，支付公庫15萬元。