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▲Dino Ebel除了擁有豐富的MLB執教經驗外，也曾在2002年曾來台擔任中華棒協全國青棒投捕訓練營外籍客座教練。（（圖／美聯社／達志影像）

2024第三屆世界棒球12強賽，超級循環賽將在明（21）日於東京巨蛋開打，A組預賽排名第二的美國，將在明（21）日晚間對上地主日本，洛杉磯道奇三壘指導教練Dino Ebel，本次也是美國隊教練團一員，日本網友發現Ebel來到日本後，紛紛在網路上表示：「突然好想去看比賽！」而Ebel在2002年也曾造訪台灣，擔任當年中華棒協全國青棒投捕訓練營外籍客座教練。Ebel曾在2014至2018年間在洛杉磯天使隊擔任三壘指導教練，曾在2018年和大谷翔平同隊一年，2019年Ebel轉戰道奇，大谷在今年加入道奇後，只要開轟都能在電視轉播的畫面上看到Ebel的身影，加上新人年就和大谷同隊，因此對於日本球迷來說，Ebel格外具有親切感。Ebel的執教經歷非常豐富，曾多次擔任道奇小聯盟球隊教練，Ebel在2002年也曾造訪台灣，擔任中華棒協全國青棒投捕訓練營外籍客座教練，去年WBC經典賽，Ebel也是教練團成員之一，今年則再度參與12強賽事，日本網友發現Ebel來到日本後，紛紛在網路上表示歡迎，並提到進場觀看比賽的意願又提高了。美國在本屆12強預賽，可說是打得相當艱辛，最終以3勝2敗的戰績拿下A組第二，超級循環在首戰將對上地主日本，比賽將於明（21）日台灣時間晚上6點，於東京巨蛋進行。