我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人靜待輝達財報結果，資金搶先卡位行情，激勵股價上漲近5%，連帶推動科技股的表現，美股四大指數昨（19）日漲多跌少，也激勵台北股市今（20）日持續走高，開盤上漲24.11點、來到22872.91點，不過盤中權值股熄火，拖累指數由紅翻黑，午盤下跌50.3點或0.22%，來到22798.5點。大盤衝高拉回，中小型股表現相對強勁，以256.5元開出，最高一度來到257.7點，午盤雖然遇到壓力，但仍力守紅盤，上漲0.08點或0.03%，來到256.37點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：神達、陽明、鴻準、中信金、萬海；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、神達、陽明、聯鈞。權值股跌多漲少，權王台積電以1045元開出、上漲5元，盤中最高一度來到1050元，可惜隨後遇到賣壓襲擊翻黑，盤中來到今日最低價1035元，下跌5元或0.48%；鴻海是權值三雄中唯一守紅盤的，今日以206.5元開出、上漲3元，盤中最高一度來到208.5元，上漲5元，午盤上漲2.5元或1.23%，來到206.5元：聯發科則是以1285元開出後，最高一度來到1300元，午盤遇到賣壓襲擊，來到今日最低價1275元，下跌10元或0.77%。