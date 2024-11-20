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2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪小組賽，日本最終以3：1擊敗中國，不過這場在中國廈門進行的賽事，場內外風波不斷，賽前播放日本國歌時，中國球迷狂噓，比賽中還有球迷闖入場中，或是拿雷射筆干擾日本球員，連場地大小都跟平常不同，讓日網友看傻眼。中國男足前一次交手日本以0：7慘敗，這次回到主場吸引爆量身著紅衣的中國球迷進場，開賽前就火藥味十足，輪到播放日本國歌時，中國球迷狂噓，日本球員則神態自若唱著國歌，讓日本網友們紛紛在社群媒體上開罵，「這種行為太沒品了！」、「贏個10：0，教教那些不懂尊重的孩子什麼是規矩。」。此役上半場還有中國球迷衝入場內鬧場，比賽期間日本守門員鈴木彩艶更遭到球迷用雷射筆干擾，不過這都沒影響最終比賽結果，日本以3：1帶走勝利，穩坐C組榜首，持續朝第8次進入世界盃邁進。此外，畫面上也明顯看得出球場變小了，日媒在標題上直接寫道「前所未聞！中國球場寬度改窄至FIFA建議標準以下」，直指中國「特殊操作」，將FIFA建議的標準球場68公尺寬度，兩側各減少了1.5公尺，以利中國隊能更快速地壓迫與移動。賽後日本教頭森保一表示，「場地的大小是主隊在規則範圍內可以決定的。我們賽前一天就已經掌握了這消息，因此做好了充分溝通和準備。」球員則認為真的差很多，「日本梅西」久保建英說，「場地真的非常窄，比想像中還窄，中國隊在場上的移動速度比某些歐洲球隊還快，這讓我有些吃驚。」