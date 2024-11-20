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▲何博文分享訊息，還原當時對話。（圖／何博文臉書）

勞動力發展署北分署1名公務員輕生，引發外界關注，國民黨立委陳菁徽今（20）日爆料，勞動部長何佩珊想掩蓋此事，打電話給民進黨副秘書長何博文，請他約束踢爆霸凌案的議員李宇翔。對此，何博文稍早還原line對話，強調過程沒有任何施壓、包庇，一切坦坦蕩蕩，他還在line上勉勵李「人命關天、做你該做的」，呼籲外界別以訛傳訛。針對公務員輕生案，何佩珊今證實，曾致電給何博文，請他聯繫一直關切此案的李宇翔。對此，何博文坦言，他和何佩珊確實在11月11日有通話，並說明五點內容。何博文指出，電話中何佩珊表達她和李宇翔完全不認識，希望透過他轉達勞動部的作為和立場；再來，該案勞動部將正式啟動行政調查作業，同時會邀請外部人員參加，請李宇翔放心；第三，部長親自建立辦公室幕僚和李議員的管道，不用擔心任何陳情資料或訊息會遭到隱匿。何博文續指，第四，行政調查報告原則上10日左右會出爐；第五，行政調查報告後續若牽涉司法或其他程序，勞動部也會配合。何博文提到，他也如實在11月11日當天轉達給李宇翔，過程沒有任何施壓、包庇，一切坦坦蕩蕩，他還在line上勉勵李議員「人命關天、做你該做的」，望外界勿以訛傳訛。