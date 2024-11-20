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勞動部勞發署北分署發生吳姓資訊分析師輕生事件，國民黨立委邱鎮軍今（20）日在立法院衛環委員會質詢時不滿調查報告內容，提到北分署長謝宜容確實管理不當，但並非造成吳員輕生「直接原因」，彷彿就是昭告天下，謝宜容霸凌全部的人，但只有吳員受不了才輕生？他更補充，調查報告也提到，吳員非常認真、有壓力自己扛，有困難不會求援，「好像用很漂亮的話，來責怪輕生同仁，這讓人很不能接受。」邱鎮軍上台先請勞發署長蔡孟良說明，謝宜容從部長專委變北分署長，是不是因為他與前勞動部長許銘春力薦，有沒有想過她上任，造成北分署同仁掉入地獄。蔡孟良說明，確實是自己推薦，認為目前該案已有調查結果，勞動部會有考績程序。邱鎮軍接著說，謝宜容在2023年2月上任到現在，北分署滿編才102人，他的離退率竟然高達八成，其中有17位是主管職，更質疑勞動部內部控管為什麼沒掌握到離職異常，「你認為，她還有資格留在公務體系嗎？」難道接下來調職以後，她不會去霸凌其他的同事嗎？他更不滿調查報告提到，先說吳員並非受到謝宜容霸凌而輕生，就像是告訴大家，謝宜容霸凌所有人，更但只有吳員受不了才輕生？ 報告也提到，吳員非常認真、有壓力自己扛，有困難不會求援，「好像用很漂亮的話，來責怪輕生同仁，這讓人很不能接受。」邱鎮軍直言，公務人員的雇主就是政府，這份調查報告就是宣布，勞動部不會保護勞工，這非常諷刺。勞動部長何佩珊說明，會盡快召開考績會，確認是否構成《公務人員考績法》第12條規定「圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」；涉及恐嚇、公然侮辱等刑事問題，也會送檢調及公務人員懲戒委員會。她也急忙解釋，雖然中間隔了兩個主管，並未直接督導，但透過一層一層傳導，吳員可能也有感受到被霸凌，強調這份報告就是希望還給吳員一個公道。