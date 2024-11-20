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▲40歲的裴垂鉉加入啦啦隊超過20年，至今身材仍保持得非常好。（圖／裵垂鉉 IG）

世界12強棒球賽，除了中華隊在球賽中勢如破竹，以3勝1敗拿到4前複賽的門票外，場下的啦啦隊也是一大「嬌」點，中華隊不僅召集各職棒球隊女孩助陣之外，韓國也派了幾位精銳的女孩加入啦啦隊。其中資歷超過20年、40歲仍在場上應援的「南韓最長壽啦啦隊女神」裴垂鉉表示，對自己受到世界矚目一事感到很開心，同時也認為韓國與其他國家的應援法很不一樣。根據日媒《THE ANSWER》報導，從事啦啦隊工作超過20年的裴垂鉉，自2003年就加入SSG登陸者，應援資歷相當豐富，就在今年她也迎來40歲生日，持續在棒球場上發光發熱。在美國看過大聯盟，以及到日本看過棒球賽的裴垂鉉表示，韓國職棒的應援風格，可以說是世界獨一無二，而當她受到世界矚目，介紹她是知名啦啦隊員時，她很高興大家能夠重新認識啦啦隊這個職業。儘管現在各國職棒都有啦啦隊的存在，與日本、美國等地相比，裴垂鉉認為韓國啦啦隊就是應援的領導者，為此在觀眾席前面熱舞、吶喊，帶動現場氣氛，讓選手與球迷同心協力，為球隊的勝利而奮戰。