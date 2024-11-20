我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，日前輕生引發輿論譁然。勞動部長何佩珊昨天召開記者會公布調查報告，直指謝宜容非同仁輕生直接原因，再度引爆民眾怒火。今（20）日國民黨立委王鴻薇再爆，調查小組召集人許傳盛，是著名的「菊系愛將」，且和被調查的謝宜容是「舊識」。王鴻薇指出，勞動力發展署北分署公務員輕生引發關注，勞動部調查事後認定「管理方式雖並非為該同仁離開的原因」、「情緒控管確有不當，以致同仁有被施加霸凌的感受」等語，引起社會不滿。王鴻薇踢爆，原來本案調查小組原來都是自己人，尤其謝外傳背後靠山就是陳菊，結果調查小組召集人許傳盛，過去就是著名的「菊系愛將」，這根本就沒有利益迴避也不避嫌，整件事情「沒有人是菊外人」，難怪謝可以當土皇帝，他的背景到底多硬？王鴻薇說，許傳盛的從政之路，最重要貴人就是花媽陳菊。除了回鍋擔任高雄市社會局長外，也做過觀光局長、客家事務委員會主委、副秘書長等職務，百分之百是陳菊愛將、花媽重用的人，謝宜容就是菊系要員，還受到前勞動部長許銘春、勞發署長蔡孟良特別拔擢，直接略過分署組長歷練，高升分署長，這樣菊系查菊系，怎麼會公正？怎麼讓外界信服？王鴻薇認為，有了這層關係，其實昨天就已經有人爆料指出，許傳盛與被調查的謝宜容分署長，是過去舊識，在調查期間，許傳盛甚至在部務會議公開表示，「我認識謝很久，她只是個性急」，如此明顯露骨的護航，卻沒有人敢質疑他的公正，上級機關也沒有要求利益迴避，官官相護，基層當然越看越心寒，顯然勞動部整個內部都爛到根，謝宜容到現在都還沒出來道歉，難道勞動部要用這種方式保障國人勞權嗎？難怪國人會如此氣憤。