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勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界。勞動部後續以「因公死亡」為由對員工家屬進行撫卹，並頒發勳章，對此，媒體人黃揚明狠酸，「人死了還發勳章真的是笑死人，公部門這樣子的處理方式，只會讓人民更失望！」勞動部該給的是真相而不是撫卹。對於謝宜容霸凌案，勞動部長何佩珊昨日召開記者會，除將謝宜容調職並送懲處外，對於吳員的遭遇及犧牲奉獻，決定追頒「勞動獎章」，並向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償，極力替祂爭取應有的補償。黃揚明昨（20）日在政論節目表示，「勞動部今天感覺虧欠他（該員）所以撫卹，但不對啊，你該給的是真相，而不是給撫卹。」該名死者生前還不到40歲，至少還可以再工作20、30年，一筆撫卹金還不能滿足公務員一輩子的薪水，查明輕生原因才是關鍵。黃揚明也痛批，行政部門的調查都是假的，因為公務員就是官官相護，搞不好謝宜容握有同期的把柄，他們會互相cover。