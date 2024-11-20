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勞動力發展署北分署爆出分署長謝宜容職場霸凌，導致公務員輕生過世，勞動部行政報告內容荒誕，引爆眾怒。資深媒體人黃智賢今（20）日表示，謝宜容一個芝麻綠豆小官，「權勢竟然橫跨蔡英文跟賴清德」；她升為分署長後，有多達81人請調逃命。黃智賢說，最可怕的還不是謝宜容，而是一直包庇維護她作惡的靠山和綠營官場，此案延燒，「賴清德，你的位子，也已經動搖了」。資深媒體人黃智賢今以「綠營護惡魔謝宜容，江山不穩」為題發文指出，勞動部勞動力發展署北分署一位公務員，連續多天每天工作16小時，最後身心崩潰輕生，遺體隔了一個週末才被同事發現。但該分署長謝宜容竟然沒有報案，而是叫救護車「掩蓋事實」。多位員工都指證歷歷，謝宜容大耍官威的錄音檔也被流出。黃智賢不滿表示，謝宜容隨時耍皇帝官威，員工就要光速配合。否則她會在大庭廣眾下，像失心瘋那樣痛駡羞辱你。「她會逼你一天上班16小時，但不准你報加班。你是公務員，除了請調以外，你逃不出她的手掌心。」今年2月就有人舉報謝宜容的惡形惡狀，但時任勞動部次長王安邦約談謝宜容後，走人的卻是王安邦。謝宜容還囂張追究、意圖秋後算帳。「自許人權人道的台灣，竟然讓勞動部一個雖層級不高，但背景過硬的小小緑官謝宜容，逼死一名公務員，還羞辱他的遺體」，黃智賢痛批，這不是高層縱容而已，而是集體作案。黃智賢說，謝宜容從專員搭「直升機」、被時任勞動部長許銘春升為分署長以後，竟有81人請調逃命。「謝宜容，是怎樣的惡魔？」但最可怕的不是謝宜容，而是一直包庇維護她作惡的靠山和綠營官場。黃智賢認為，此案若不斷延燒，賴清德的位子也已經動搖。