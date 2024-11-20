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本次入選世界棒球12強賽美國隊的投手Spencer Patton，曾在2017年至2020年間效力日本職棒中央聯盟橫濱DeNA隊，成為橫濱牛棚大將，Patton最終在日職留下219場出賽，防禦率3.68的成績，而Patton最為人熟知的就是在2019年一次救援砸鍋後，用右手暴打冰箱，導致右手掌骨折外，也被球團罰款500萬日圓，本次12強賽Patton再度回到日本，當被問到此事時，他笑說：「忘記了！」相隔4年再度回到日本，Patton也透露將和橫濱時期的隊友Tyler Austin、井上朋也和山崎康晃一同共進晚餐，回想起當年暴打冰箱的當下，Patton先是開玩笑的說：「忘記了！」隨後表示當下也有意識到自己的錯誤，但由於日本球迷說了很多好笑的評論，自己也留下了有趣的回憶。在Patton骨折的一年後，他在一場對上廣島東洋鯉魚的比賽中，在主場為球隊守下勝利，拿下救援成功，剛好那一場比賽的贊助商是家電公司，因此獎品是一台冰箱，而Patton為了賠償球隊，就將那一台冰箱送給了橫濱球團。Patton在今年12強預賽共出賽三場比賽，總計3局的投球中僅被敲出2支安打，沒有失分，投出4次三振，Patton也是今年美國隊牛棚不可或缺的一員，美國將在明（21）日晚間6點迎來超級循環賽首戰，將對上地主日本。