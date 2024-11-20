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勞動力發展署一名職員日前在辦公室輕生，事後有同仁陳情將矛頭指向北分署長謝宜容職場霸凌所致，勞動部昨公布調查報告，稱謝宜容並非造成同仁輕生主因引發眾怒。有媒體報導稱謝是由前部長許銘春一手拔擢，對此許銘春致歉當時未能即時得知分署長的情況，網友不買帳怒灌道歉貼文，不到一天已有近800則留言，一面倒砲轟許銘春，「妳也別選了」、「妳出來選我ㄧ定投給對手」。對於公務員枉死憾事，許銘春昨日發文表示，任何同仁的逝去，對自己來說都是最悲痛的事，與大家一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，而就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾。另提及根據調查結果，輕生的同仁長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，隨著為民服務的業務量增加，但公務人力卻沒有隨之調整，過去自己也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。而對於其貼文網友並不買帳，紛紛到該道歉貼文留言，不到一天時間已有近800則留言，一面倒砲轟許銘春大怒灌，痛批「妳也別選了」、「妳出來選我ㄧ定投給對手」、「妳往上爬絕對是我們年輕人的不幸」、「看來只能寄望國民黨立委硬查到底」。