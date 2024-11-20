世界棒球12強A、B兩組預賽結束，中華隊獲B組第二，創三屆以來最佳成績，風光前進日本東京巨蛋，準備第二輪的超級循環賽。不過民進黨政策會執行長王義川19日在直播說，看到轉播字幕是中華隊讓他很賭爛，講出台灣隊很痛苦嗎？資深媒體人羅旺哲說，王義川的說法，可能讓總統賴清德「更賭爛」。
王義川說，他最近看棒球轉播「越看越賭爛」，質疑為何在台灣打球，轉播單位的字幕卻是「中華隊」而非「台灣隊」？且大家在加油時，為何都不說台灣隊加油，講出台灣隊很痛苦嗎？
羅旺哲說，民進黨喜不喜歡「中華」兩字？這或許本來就不是秘密，但最近賴清德變得不太一樣，比前總統蔡英文更強調「中華民國」四個字，似乎是想搶走國民黨的神主牌「中華民國」，讓不少藍營支持者擔心，如果連賴清德都喊中華民國，那國民黨剩下什麼？
羅旺哲說，沒想到，一場棒球賽，引爆王義川一句「見中華隊就賭爛」，講得很爽、很有殺氣，但也卻默默像是照妖鏡一樣，鏡子一照，發現民進黨這些日子來，不斷喊的中華民國，讓人充滿疑問。這樣最尷尬的，無疑是在就職典禮、國慶上，大喊中華民國的賴清德總統。因為這段話，可能打亂了，賴清德總統本來凝聚設定的「國族認同」方向。
羅旺哲說，這幾天，喊「中華隊」的各界人士，不乏從球迷、球員、演藝圈、甚至藍、綠、白政治人物，都有人用「中華隊」來稱呼我們的國家隊，也有民進黨民代，在臉書上，或是在媒體訪問時，也講中華隊。所以，王義川「見中華隊就賭爛」，但恐怕讓賴清德總統更賭爛，因為這半年來，規劃好端端的一個局，被王義川放火砸鍋，簡直比澳洲隊的牛棚還可怕。
羅旺哲說，再怎麼笨的人都知道，側翼攻擊「中華隊」就算了，但民進黨千萬別跟中華隊過不去。且根據最新台灣民意基金會民調，賴清德總統聲望是下滑的，顯然大家現在應該關心的是民生經濟跟內政，如果民進黨不把這些事情先做好，整天吵這些政治話題，對民眾來說只會覺得無聊，也無助民進黨民調。
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羅旺哲說，民進黨喜不喜歡「中華」兩字？這或許本來就不是秘密，但最近賴清德變得不太一樣，比前總統蔡英文更強調「中華民國」四個字，似乎是想搶走國民黨的神主牌「中華民國」，讓不少藍營支持者擔心，如果連賴清德都喊中華民國，那國民黨剩下什麼？
羅旺哲說，沒想到，一場棒球賽，引爆王義川一句「見中華隊就賭爛」，講得很爽、很有殺氣，但也卻默默像是照妖鏡一樣，鏡子一照，發現民進黨這些日子來，不斷喊的中華民國，讓人充滿疑問。這樣最尷尬的，無疑是在就職典禮、國慶上，大喊中華民國的賴清德總統。因為這段話，可能打亂了，賴清德總統本來凝聚設定的「國族認同」方向。
羅旺哲說，這幾天，喊「中華隊」的各界人士，不乏從球迷、球員、演藝圈、甚至藍、綠、白政治人物，都有人用「中華隊」來稱呼我們的國家隊，也有民進黨民代，在臉書上，或是在媒體訪問時，也講中華隊。所以，王義川「見中華隊就賭爛」，但恐怕讓賴清德總統更賭爛，因為這半年來，規劃好端端的一個局，被王義川放火砸鍋，簡直比澳洲隊的牛棚還可怕。
羅旺哲說，再怎麼笨的人都知道，側翼攻擊「中華隊」就算了，但民進黨千萬別跟中華隊過不去。且根據最新台灣民意基金會民調，賴清德總統聲望是下滑的，顯然大家現在應該關心的是民生經濟跟內政，如果民進黨不把這些事情先做好，整天吵這些政治話題，對民眾來說只會覺得無聊，也無助民進黨民調。