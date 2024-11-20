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▲《太太太厲害》苗可麗笑稱飾演的角色有警世作用，在做功德。（圖／八大提供）

▲苗可麗把自己裝進垃圾袋。（圖／翻攝自愛奇藝）

苗可麗在影集《太太太厲害》中飾演楊祐寧母親、曾沛慈婆婆，因為情緒勒索兒媳手段太厲害，在網路掀起熱烈討論，其中苗可麗把自己裝進垃圾袋的這場戲，更是超過近千則留言，網友笑稱是「垃圾袋情勒」，而苗可麗透露自己在高鐵上看到這段劇情也是凍未條：「這是我第一次在公共場合笑出聲！」曾沛慈將苗可麗遶境拿回家的物品丟掉，讓苗可麗氣炸，情勒拿垃圾袋把自己裝起來，跟孫子說：「你爸爸媽媽不要我了啦。」對於這種高超情勒手法，苗可麗表示：「在導演吳建新的心裡，苗可麗是當初在劇本創作時，就覺得她很適合演媽媽的角色，他說：「沒有想過別人，第一個想到就是她。」由於劇中太多搞笑幽默橋段，苗可麗、楊祐寧因為本身個性風趣，現場他們臨時加戲，表演上也是很鬆、自在，反而是對戲的曾沛慈只能一路接球，相對會比較緊張，也常笑場。苗可麗戲裡把情勒發揮極致，但戲外她對自己的女兒剛好相反：「我從來不會說『妳看我為了妳這麼辛苦』，但是我身邊的朋友都會說『妳媽很辛苦』，其實我蠻不想要他們這樣跟她說。」因為她覺得這沒有什麼，就算沒有女兒，她還是要這麼辛苦，因此目前在英國求學的女兒，苗可麗不過問會花多少錢，不要求文憑，只要她好好去享受人生、好好去看世界。苗可麗談到當初送女兒出國唸書，兩人相處20天分開那天，她看到女兒獨自去坐車的模樣，竟影響她後來的演出：「」另外，對於會不會介意自己的人生被寫到別人的劇本裡？苗可麗大方回應：「