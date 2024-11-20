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2024年世界棒球12強賽，中華隊前往東京巨蛋，準備進行超級循環賽。昨（19）日中華隊啟程，下榻日本東京巨蛋飯店，從「台灣隊長」陳傑憲社群平台限時動態也可以看見，飯店俯瞰著東京巨蛋，地理位置方便，平日也是不少遊客與商務客的首選。日本東京巨蛋位於東京都遊樂園「東京巨蛋城市」，根據飯店介紹，賓客可在離地155m的高度，享受地上43層超高層飯店獨有的絕佳展望，東京巨蛋飯店在東京也是名列少數的超高層飯店。就交通來說，飯店分享，東京巨蛋飯店所在的水道橋、後樂園是鐵道網路密集的區域。利用密集的鐵道網路，包括JR中央線與總武線、都營地鐵三田線、東京Metro丸之內線、東京Metro南北線、都營地下鐵大江戶線等，即可輕鬆前往東京、上野、池袋、新宿等主要車站，以及各大觀光地點，對於觀光或商務而言都是非常便利的位置。此外，「東京巨蛋城市」以東京地標東京巨蛋為中心，這裡除了舉辦棒球賽，還包括演唱會、展覽會等活動，另外還能享受東京巨蛋城市遊樂園內的天然溫泉Spa LaQua（溫泉設施）、雲霄飛車及摩天輪等的遊樂區設施，以及類型豐富的各種餐廳。從大人到小孩都能盡情歡樂的都市型娛樂休閒度假中心。至於住宿方面，東京巨蛋飯店分為8大類型，還有和式、無障礙房間，適合觀光及商務等各種用途，9到41樓的共提供1006間客房，讓旅客眺望東京的各種面貌，同時享受輕鬆愉快的時光。