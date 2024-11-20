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▲委內瑞拉先發必贏多，在12強A組預賽防禦率還是0。（圖／X @_ChelseaGuzman）

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▲世界棒球12強中華隊外野手林立敲出三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強中華隊投手張奕表現亮眼。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

2024年世界棒球12強賽將進入最後高潮！四強超級循環賽明（21）日全面啟動，志在奪冠的日本也積極情蒐，作為A組第一名晉級的委內瑞拉在第一輪表現強勢，以4勝全勝的戰績脫穎而出。打線由多位具有大聯盟經驗的球員組成，其中包括曾效力於聖地牙哥教士的Amarista，全隊在5場比賽中總共攻下31分。投手陣容同樣出色，美國隊以A組第二名晉級，雖然第一戰被波多黎各完封，但隨後打線大爆發，在投手方面，由曾效力於日本職棒DeNA的帕頓（Patton）與44歲老將左投手希爾（Hill）帶領。希爾是前大聯盟投手，職業生涯累積90勝，在本屆賽事中出賽兩場共投6.1局，僅失1分，展現老而彌堅的實力。作為B組第二名晉級的中華隊（台灣），在第一輪僅敗於日本，對其他對手保持全勝。陳傑憲在第一輪比賽中出色發揮，對日本隊敲出2支安打，全賽事打擊率高達5成71，出壘率6成67，位居全12隊第一。他的穩定表現將是台灣進攻的關鍵。