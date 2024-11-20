2024年世界棒球12強賽將進入最後高潮！四強超級循環賽明（21）日全面啟動，志在奪冠的日本也積極情蒐，其中日媒《讀賣新聞》就針對另3支隊伍做出評價，並點名中華隊陳傑憲和林立，非場可怕、難纏。
委內瑞拉：打線強大，投手群穩定
作為A組第一名晉級的委內瑞拉在第一輪表現強勢，以4勝全勝的戰績脫穎而出。打線由多位具有大聯盟經驗的球員組成，其中包括曾效力於聖地牙哥教士的Amarista，全隊在5場比賽中總共攻下31分。
投手陣容同樣出色，30歲的右投手必贏多（Pinto）狀態絕佳。他在對墨西哥與荷蘭的兩場比賽中先發，均投出5局無失分的表現，為球隊奠定勝利基礎。
美國：重炮火力爆發，老將投手壓陣
美國隊以A組第二名晉級，雖然第一戰被波多黎各完封，但隨後打線大爆發，在後四場比賽中共攻下36分。主打第四棒的沃德（Ward）表現亮眼，他在對墨西哥的比賽中擊出2支全壘打，累積4轟，火力驚人。
投手方面，由曾效力於日本職棒DeNA的帕頓（Patton）與44歲老將左投手希爾（Hill）帶領。希爾是前大聯盟投手，職業生涯累積90勝，在本屆賽事中出賽兩場共投6.1局，僅失1分，展現老而彌堅的實力。
台灣：投手群與陳傑憲領銜的打線表現搶眼
作為B組第二名晉級的中華隊（台灣），在第一輪僅敗於日本，對其他對手保持全勝。打線核心包括陳傑憲與林立，都非常難纏，預計在第二輪賽事中繼續擔任進攻主力。
陳傑憲在第一輪比賽中出色發揮，對日本隊敲出2支安打，全賽事打擊率高達5成71，出壘率6成67，位居全12隊第一。他的穩定表現將是台灣進攻的關鍵。
投手群更是中華隊的強項，整體防禦率僅1.80，為所有參賽隊伍中最低，展現了穩定的壓制力。
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作為A組第一名晉級的委內瑞拉在第一輪表現強勢，以4勝全勝的戰績脫穎而出。打線由多位具有大聯盟經驗的球員組成，其中包括曾效力於聖地牙哥教士的Amarista，全隊在5場比賽中總共攻下31分。
投手陣容同樣出色，30歲的右投手必贏多（Pinto）狀態絕佳。他在對墨西哥與荷蘭的兩場比賽中先發，均投出5局無失分的表現，為球隊奠定勝利基礎。
美國：重炮火力爆發，老將投手壓陣
美國隊以A組第二名晉級，雖然第一戰被波多黎各完封，但隨後打線大爆發，在後四場比賽中共攻下36分。主打第四棒的沃德（Ward）表現亮眼，他在對墨西哥的比賽中擊出2支全壘打，累積4轟，火力驚人。
投手方面，由曾效力於日本職棒DeNA的帕頓（Patton）與44歲老將左投手希爾（Hill）帶領。希爾是前大聯盟投手，職業生涯累積90勝，在本屆賽事中出賽兩場共投6.1局，僅失1分，展現老而彌堅的實力。
台灣：投手群與陳傑憲領銜的打線表現搶眼
作為B組第二名晉級的中華隊（台灣），在第一輪僅敗於日本，對其他對手保持全勝。打線核心包括陳傑憲與林立，都非常難纏，預計在第二輪賽事中繼續擔任進攻主力。
陳傑憲在第一輪比賽中出色發揮，對日本隊敲出2支安打，全賽事打擊率高達5成71，出壘率6成67，位居全12隊第一。他的穩定表現將是台灣進攻的關鍵。
投手群更是中華隊的強項，整體防禦率僅1.80，為所有參賽隊伍中最低，展現了穩定的壓制力。
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